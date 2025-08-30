Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

Elia Viviani is de voorbije jaren zelden zo dicht bij een overwinning in een grote ronde gekomen. Hij zit er al sinds 2019 op te wachten, maar dat maakt hem wel op geen enkele manier minder een gentleman.

De lead-out van zijn ploeg was goed en dus had Elia Viviani toch een stevige kans om voor het eerst sinds de Tour de France 2019 nog eens een zege te pakken in een grote ronde.

Pas in de laatste meters kon Jasper Philipsen er nog uitkomen en de Italiaan kloppen op de meet. Al had die ook gewoon de deur kunnen dichtdoen. "Misschien was het hem dan wel niet goed bevallen, maar wel mooi dat hij dat niet doet", aldus José De Cauwer meteen daarover bij Sporza.



Viviani zelf wilde graag ook reageren na de race op zijn tweede plaats en het mooie gebaar - door de deur niet dicht te doen. "Het is pijnlijk dat ik niet win", klonk het bij Eurosport.

Viviani met een mooie actie

"Zeker ook voor mijn team. Ze hebben fantastisch werk geleverd en mij afgezet op de best mogelijke positie. Dat ik het dan niet kan afmaken doet me pijn", aldus de Italiaan.

"De deur dichtdoen? Ik hoorde Philipsen schreeuwen aan de kant van de hekken, dus ik wilde hem niet insluiten. Dat is niet hoe ik koersen win.” Gek genoeg werd de Italiaan uiteindelijk wel gedeclasseerd omdat hij van zijn baan afweek.