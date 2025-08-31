Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"

Mathieu van der Poel is niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt van de ineens enorm sterke Arnaud De Lie. Olav Kooij moest hetzelfde lot ondergaan.

Hoe het in een seizoen keren kan. Arnaud De Lie heeft er wel een handje van weg om dat te bewijzen. Vorig jaar had hij het aanvankelijk moeilijk, om dan later Belgisch kampioen te worden. In 2025 bleef hij lange tijd nog meer ondermaats, tot hij verbeterde in de Tour en sindsdien de sterke prestaties opstapelt. Nu ook in de Bretagne Classic.

Onlangs had het goudhaantje van Lotto Mathieu van der Poel al afgetroefd in de strijd om de eindzege van de Renewi Tour. In de koninginnenrit naar Geraardsbergen moest De Lie nog tevreden zijn met een tweede plaats, maar een paar dagen later waren de rollen omgekeerd. Zo wist De Lie ook zijn voorsprong in het klassement te behouden.



Straffe machtsspurt van De Lie

Inmiddels weet met Olav Kooij ook een andere Nederlander wat het is om tegen De Lie te verliezen. De Bretagne Classic draaide uit op een spurt van een uitgetund peloton. Met Kooij had De Lie nog een tegenstander van formaat, maar de Stier van Lescheret pakte uit met een machtsspurt om u tegen te zeggen en liet iedereen kansloos.

"Ik beleef momenteel een droom en geniet van elk moment", zegt De Lie op de Lotto-site over zijn reeks mooie resultaten. "Dit is een gek seizoendeinde", zegt hij breed glimlachend. Lotto laat hem misschien best nog zoveel mogelijk koersen in 2025, nu hij toch de absolute topvorm te pakken heeft. Hij rijdt sowieso nog het Canadese tweeluik.

Eén van favoriete koersen van De Lie

In Frankrijk heeft De Lie alvast nog eens laten zien wat hij kan. "De timing was perfect", glunderde hij. "Ik ben blij dat ik hier kan winnen, want dit is één van mijn favoriete wedstrijden op de kalender." Dat zullen de organisatoren ook graag horen.