Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresteneerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"

Mathieu van der Poel niet de enige die de rekening gepresteneerd krijgt in dolle periode: "Een gek seizoenseinde"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel is niet de enige die de rekening gepresenteerd krijgt van de ineens enorm sterke Arnaud De Lie. Olav Kooij moest hetzelfde lot ondergaan.

Hoe het in een seizoen keren kan. Arnaud De Lie heeft er wel een handje van weg om dat te bewijzen. Vorig jaar had hij het aanvankelijk moeilijk, om dan later Belgisch kampioen te worden. In 2025 bleef hij lange tijd nog meer ondermaats, tot hij verbeterde in de Tour en sindsdien de sterke prestaties opstapelt. Nu ook in de Bretagne Classic.

Onlangs had het goudhaantje van Lotto Mathieu van der Poel al afgetroefd in de strijd om de eindzege van de Renewi Tour. In de koninginnenrit naar Geraardsbergen moest De Lie nog tevreden zijn met een tweede plaats, maar een paar dagen later waren de rollen omgekeerd. Zo wist De Lie ook zijn voorsprong in het klassement te behouden.

Lees ook... Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

Straffe machtsspurt van De Lie

Inmiddels weet met Olav Kooij ook een andere Nederlander wat het is om tegen De Lie te verliezen. De Bretagne Classic draaide uit op een spurt van een uitgetund peloton. Met Kooij had De Lie nog een tegenstander van formaat, maar de Stier van Lescheret pakte uit met een machtsspurt om u tegen te zeggen en liet iedereen kansloos.

"Ik beleef momenteel een droom en geniet van elk moment", zegt De Lie op de Lotto-site over zijn reeks mooie resultaten. "Dit is een gek seizoendeinde", zegt hij breed glimlachend. Lotto laat hem misschien best nog zoveel mogelijk koersen in 2025, nu hij toch de absolute topvorm te pakken heeft. Hij rijdt sowieso nog het Canadese tweeluik.

Eén van favoriete koersen van De Lie

In Frankrijk heeft De Lie alvast nog eens laten zien wat hij kan. "De timing was perfect", glunderde hij. "Ik ben blij dat ik hier kan winnen, want dit is één van mijn favoriete wedstrijden op de kalender." Dat zullen de organisatoren ook graag horen. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Bretagne Classic - Ouest-France
Arnaud De Lie
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

Van der Poel kraakt pas na straffe inhaalrace en tankt moed, De Lie vloert topsprinter en Vingegaard haalt uit in Vuelta

17:33
De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

De strijd én het sportmanship tussen Van der Poel en rivaal geprezen: "Het is heel dankbaar voor Mathieu"

16:00
Terecht of niet? Almeida sneert naar Pidcock en eigen team, Visma klopt zich op de borst: "Toon eens ballen, zei hij me"

Terecht of niet? Almeida sneert naar Pidcock en eigen team, Visma klopt zich op de borst: "Toon eens ballen, zei hij me"

21:30
Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

Mathieu van der Poel rakelt een niet al te beste herinnering weer op

13:00
Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

Belgische ex-renner verwijst kritiek op absolute topper naar de prullenmand: "Het Mathieu van der Poel-gevoel"

17:00
Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

Mathieu van der Poel bevestigt aangekondigde plannen en legt nog eens uit waarom het zo belangrijk is

11:00
Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

Had Thibau Nys niet gewoon moeten passen voor de Tour de France? Hij geeft zelf het antwoord

19:00
Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

Belgisch bondscoach Serge Pauwels krijgt vlammende kritiek: "Hij doet er zelf aan mee"

18:30
De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

De wielerprestatie van het jaar? "Ze hebben heel snel moeten rijden om Mathieu van der Poel af te houden"

14:00
Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

Koers en golf gaan samen voor Mathieu: "Zijn vriendin zei dat hij niet moe wordt, Van der Poel is bijzonder mens"

12:30
Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

Lefevere klapt uit de biecht: waarom hij Van Aert nooit voorstel deed en hoe broers Roodhooft Merlier goedkoop strikten

16:30
Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

Realistisch, spontaan en eerlijk: Mathieu van der Poel laat blijken dat valpartijen op de mountainbike in zijn hoofd zitten

07:30
Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

Trainer Lipowitz geeft al zijn goedkeuring: is 'de nieuwe Wout van Aert' straks een ploegmaat van Remco Evenepoel?

15:00
Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

Dirk De Wolf heeft waarschuwing in huis voor Jasper Philipsen: "Versla Mathieu van der Poel maar eens in Roubaix"

10:00
Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

Thibau Nys beseft nu dat hij niet beter wist en blijft hard voor zijn eigen Tour de France

13:30
Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

Lefevere weet waar Evenepoel zich echt geen illusies over moet maken: "De Belgische staat moet hem dankbaar zijn"

12:00
Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

09:00
Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

Bruyneel maakt zich druk en begrijpt tendens in wielerwereld niet: "Zaakwaarnemers en managers zijn als haaien"

08:30
Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet"

08:00
1
Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

07:00
Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

Arnaud De Lie geeft het eerlijk toe

30/08
Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

Serge Pauwels windt er geen doekjes omheen: "Hij zou top-10 rijden op de Mont Ventoux in de Tour"

30/08
Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

Heel mooie actie van Elia Viviani om onheil te voorkomen: "Niet hoe ik koersen wil winnen"

30/08
Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

Welke toppers komen dit jaar naar Wetteren voor alom geprezen Dernycriterium? "Straffer dan Wiggins, wacht maar af"

30/08
Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

Fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty: Arnaud De Lie geeft zijn ongezouten mening

30/08
Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

Virus in het Vuelta-peloton? Nu al tiende en elfde opgave vanwege ziekte!

30/08
Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

Jasper Philipsen reageert na vijftiende(!) zege in een grote ronde

30/08
Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

Door een ultiem klein gaatje: nieuwe Belgische ritzege in Vuelta

30/08
Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

Is hij te veel met de koeien bezig? De Lie zet critici stevig op hun plaats

30/08
Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

Titelverdedigster rondt Nederlands onderonsje alweer winnend af

30/08
Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

Zoals Evenepoel? Patrick Lefevere spreekt over vergelijking met nieuw goudhaantje

30/08
De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

De mooie mens achter de manager Patrick Lefevere: "Dat doe je zelfs met een hond niet"

30/08
Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

Dubbel goud voor Belg levert emotioneel momentje op

30/08
'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

'Verlost van Pogacar? Ayuso dicht bij transfer naar topteam'

30/08
Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

Na afhaken Van Aert: Visma-Lease a Bike onthult plannen met "ietwat ongewoon trio"

30/08
Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

Toptalent Seixas klopt Widar, maar doet opmerkelijke uitspraken over zijn vorm

30/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Patrick Lefevere Arnaud De Lie Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Juan Ayuso Jarno Widar Remco Evenepoel Wout Van Aert Serge Pauwels Johan Bruyneel Elia Viviani Tadej Pogacar Joao Almeida Thibau Nys Bert De Backer Christoph Roodhooft Pauline Ferrand-Prévot Arjen Livyns Eddy Merckx

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved