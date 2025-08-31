Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) stuurt boodschap de wereld in waar wielerfans niet vrolijk van zullen worden

Matteo Jorgenson houdt zelf wel van een grapje maar heeft nu een niet al te vrolijke boodschap. Hij erkent dat het gebrek aan spektakel in de Vuelta mee ingegeven is door de houding van Visma-Lease a Bike.

Wie zich verlekkerd had op een grote ronde met vuurwerk van in het begin, komt bedrogen uit. Het is tot dusver een spektakelarme Vuelta. Nochtans had Vingegaard na de eerste week evengoed in het rood kunnen staan. Dat is niet het geval en Visma-Lease a Bike laat het tempo maken in het peloton met plezier over aan Bahrein Victorious.

Voor aanvang van de achtste etappe heeft Jorgenson de conservatie aanpak van zijn ploeg erkend, melden VELO en Cyclingnews. "Ik denk dat de ploeg vertrouwen mag hebben. Als we energie kunnen sparen in de eerste week en zo aan de zware bergritten kunnen beginnen, dan hebben we een betere kans. Het is veiliger voor ons om het zo aan te pakken."

Passief Visma-Lease a Bike

De Amerikaan bevestigt dat het een heel bewuste keuze is om zich behoorlijk passief op te stellen. "We hebben deze eerste week op een heel kalme manier benaderd. We hebben de koers laten gebeuren." Dat betekent ook dat Visma-Lease a Bike waarschijnlijk niet snel het weer van schouder zal veranderen, tot spijt van wie het benijdt.

Dat is uiteraard geen boodschap om vrolijk van te worden. Er staat vandaag nochtans een finish bergop in een skioord op het programma. Gelet op de uitspraken van Jorgenson is het nog maar de vraag of er grote verschillen komen. Die hele zware bergritten uit de volgende weken, waar hij het over heeft, komen er pas aan op 5 en 6 september.

Jorgenson belooft andere strategie op het einde

"In de tweede en derde week zullen we een wat andere strategie hebben", stelt Jorgenson de wielerfans dan toch nog enigszins gerust. Het zal dus niet de hele Vuelta zo blijven. Het spektakel bergop komt er wel degelijk: we moeten alleen geduld oefenen.