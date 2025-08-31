Patrick Lefevere spreekt over WK in Rwanda: "Het is een dictator, maar ..."

Het seizoen 2025 zit er nog niet op. Zo is er ook nog een bijzonder interessant wereldkampioenschap waar we zitten op te wachten. En dat zou wel eens een aantal boeiende koersen kunnen opleveren. Sowieso is het afwachten wat het gaat geven in Rwanda.

Een paar toppers zullen passen voor het WK in Rwanda, maar globaal genomen wordt enorm uitgekeken naar het wereldkampioenschap. Dat zal voor het eerst op Afrikaanse bodem zijn.

Heel mooi WK-parcours in Rwanda

"Ik kijk er met grote ogen naar", aldus Patrick Lefevere in Derailleur over de zaak. "Ik ben er twee jaar geleden zelf geweest. Alles is er beter gestructureerd dan je misschien zou denken van Afrika."



"De wegen zijn er veel mooier dan ze hier zijn. Alle asfalt is proper en alle inwoners moeten elke zaterdag de wegen helpen te kuisen."

Straten kuisen

"Het is een dictator die er zit, maar op dat gebied is het een voorbeeld. Ik zou hier ook wel mensen willen hebben die de straten kuisen ... en dan zeker de afritten."

"Het is een prachtig parcours met natuurlijk een fameuze helling. Daar ben ik te voet op geweest, maar het is echt een heel prachtig parcours." Verschillende toppers zullen er wel niet bij zijn omwille van de hoogte en ook van malariapillen en dergelijke meer.