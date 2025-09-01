Belg reageert na dubbel goud: "Als niemand mijn prestaties waardeert, moet ik mezelf maar waarderen"

Op het wereldkampioenschap G-wielrennen in Ronse heeft Tim Celen andermaal voor een Belgische gouden medaille gezorgd. Na de tijdrit was hij nu ook de beste in de wegrit in de T2-categorie.

Tim Celen heeft zich voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen op de weg gekroond. In Ronse was hij in de slotfase de beste van een kleine kopgroep.

Met ook nog eens winst in de tijdrit eerder vorige week is hij zo een van de grote helden van het wereldkampioenschap in eigen land. En dus maakt hij ook opnieuw indruk.

Voor Celen leverde het een emotioneel momentje op, maar achteraf had hij ook wel de nodige kritiek richting de pers en bobo's in ons land.

Heeft Tim Celen te weinig waardering gekregen in verleden?

"In 2022 pakte ik ook al eens de dubbel op het WK. Ik won bijna alles in dat jaar. Maar tijdens de verkiezing van Paralympiër van het Jaar eindigde ik pas als vierde of vijfde", aldus Celen daarover in Het Laatste Nieuws.

"Ik dacht bij mezelf: als niemand mijn prestaties waardeert, dan moet ik mezelf maar waarderen." Het motto van de renner is dan ook zeer duidelijk geworden: “De mensen weten wat ze aan mij hebben, dat vind ik belangrijk.”