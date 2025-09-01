José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

Af en toe gaat het er ook eens luchtig aan toe in een commentaarcabine. Als José De Cauwer in de buurt is, kan er zelfs al eens gezongen worden.

Jonas Rickaert is wel het type renner dat zich enorm amuseert in een grote ronde. Dat is nog eens gebleken in de afgelopen Tour de France, in de etappe waarin Rickaert de prijs van de strijdlust won. Hij ging van bij de start er vandoor met ploegmaat Mathieu van der Poel, die pas diep in de finale gegrepen werd door een jagend peloton.

Dat was wel een amusant nummertje dat heel veel inspanning vroeg. In de Vuelta pakt Rickaert het anders aan. Tijdens de negende rit reed hij zondag langs Ramses Debruyne, zijn ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck. Rickaert keek in de camera en zei: "José, en België, zing eens voor zijn verjaardag." Een duidelijke boodschap van de West-Vlaming.



De Cauwer zingt voor verjaardag Debruyne

Rickaert hief 'Happy Birthday' zelf alvast aan. Dan was het de vraag wat de reactie zou zijn in de commentaarcabine van de VRT. Er was echt niet veel overtuigingskracht voor nodig om José De Cauwer zover te krijgen om te zingen in de live-uitzending. "Ah, Ramses Debruyne wordt 23 jaar en dan zingen we van hier, hé."

🗣️ HAPPY BIRTHDAY, Ramses!! 🎶



🎂 Ramses Debruyne cumple años y en @AlpecinDCK tienen ganas de celebrarlo 😂#LaVuelta25 pic.twitter.com/b1zLgYSxuB — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2025

Renaat Schotte deed meteen mee: hij en José De Cauwer maakten er meteen een duet van. "Voila, bij deze", liet De Cauwer achteraf blijken dat hij vond dat de wens van Debruyne wel in vervulling is gegaan. De Rollegemnaar zal zich zijn meest recente verjaardag inderdaad niet snel vergeten. Niet elk jaar zingt een ex-bondscoach voor jou.

Alpecin-Deceuninck won al twee keer

Alle gekheid op een stokje: ze zijn bij Alpecin-Deceuninck natuurlijk ook wel bezig met presteren in deze Vuelta. Debruyne eindigde zelf achtste in de door Vine gewonnen rit. Voorts zijn er de twee ritzeges van Philippsen. Na de rustdag kan de Belgische ploeg op zoek naar een derde overwinning.