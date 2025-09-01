Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

Er blijkt best wel wat talent aanwezig te zijn bij Red Bull, of zo ziet de ploeg het toch. Evenepoel zal volgend jaar de ploegmaat zijn van enkele veelbelovende jongeren.

Zo lopen sommige volgers van Red Bull-BORA-hansgrohe hoog op met Callum Thornley, zo bleek eerder op sociale media. Thornley zet volgend jaar de stap van het Rookies-team naar het WorldTour-team en werd zelfs door een fan 'de nieuwe Wout van Aert' genoemd. Daar reageerde Red Bull-trainer John Wakefield heel positief op.

Thornley is niet de enige die deze beweging maakt. Red Bull-BORA-hansgrohe laat weten dat ook de 21-jarige Luke Tuckwell volgend jaar doorstroomt van het Rookies-team naar het WorldTour-team. De Australiër werd eerder dit jaar tweede in de Giro Next Gen, na aan de slotrit te begonnen zijn als leider. Vandaar zijn afbeelding in de roze trui.



Dromen van de Tour de France

Red Bull-BORA-hansgrohe ziet meteen zijn kans schoon om een portret van het jonge talent te schetsen op zijn website. Hij eindigde dit voorjaar bijvoorbeeld achtste in Luik-Bastenaken-Luik voor U23. "Als kleine jongen droomde ik er al van om ooit de Tour de France te rijden. Nu ben ik één stap dichter bij dit doel." De Tour: het hoge woord is eruit.

Het zou dus echt wel kunnen dat Tuckwell één van de volgende jaren aan de zijde van Remco Evenepoel koerst in de Tour de France. Zijn liefde voor deze wedstrijd is er gekomen door een trucje van zijn vader. "Toen ik nog een peuter was, vertelde hij me dat de kleurvolle truien uit de Tour de France deel uitmaakten van mijn favoriete tv-show."

Red Bull-talent ging naar de Tour kijken in Parijs

Wat ouders allemaal niet doen. Luke spaarde zelf als kind al centjes om samen met zijn vader naar de aankomst van de Tour op de Champs-Élysées te gaan kijken. Inmiddels wordt Tuckwell beschouwd als een klassieke renner, maar ook iemand die meerdere dagen hetzelfde niveau kan aanhouden en dus in aanmerking komt voor rittenkoersen.