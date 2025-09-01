"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet
Foto: © photonews

Walter Godefroot is niet meer en dat heeft Eddy Merckx erg aangegrepen. Godefroot heeft vroeger immers iets gedaan wat Merckx nooit zal vergeten.

Eerder op de dag raakte het bekend dat Walter Godefroot overleden is op 82-jarige leeftijd. Eddy Merckx reageert bij verschillende media aangeslagen op het overlijden van zijn vroegere collega. "Hij kon meer dan wat sommigen dachten. Een groot kampioen heeft ons verlaten. Wat ik nooit ga vergeten: Walter gaf mijn zoon Axel zijn eerste kans om prof te worden", zegt Merckx bij Sporza.

Hopelijk kan het een troost zijn dat Merckx Godefroot de laatste jaren nog enkele keren gezien heeft. "Vorig jaar en dit jaar ben ik samen met Roger De Vlaeminck nog bij Walter op bezoek geweest", verklapt Merckx bij HLN. "De laatste keer was in juni. Toen ik onlangs naar Walter belde, nam zijn vrouw op, en zei ze al dat het niet zo goed ging met Walter."

Merckx revalideert nog van een ingreep

Ondanks dat hij daar van op de hoogte was, moet Merckx toch toegeven dat hij erg aangedaan was toen hij hoorde over het overlijden van Godefroot. "Aangezien ik nog steeds in het ziekenhuis lig om te revalideren van een ingreep, vrees ik dat het moeilijk wordt om aanwezig te zijn op zijn uitvaart, maar mijn gedachten zullen zeker bij hem zijn."

Merckx zal zich Godefroot blijven herinneren als een mooi persoon. Bij Het Nieuwsblad benadrukt 'De kannibaal' dat Godefroot ook een correcte mens was. Merckx legt uit in welke zin hij het bedoelt: als iemand een afspraak maakte met Walter Godefroot, kon die persoon er prat op gaan dat die afspraak ook zou worden nagekomen.

Op Godefroot kon je rekenen

Godefroot was dus iemand waar je op kon rekenen en dat is in het leven heel belangrijk. Dat is dan ook één van de dingen die Merckx zeker zal onthouden. Voorts is het ook duimen dat Merckx zelf snel weer het ziekenhuis kan verlaten. 

Walter Godefroot
Eddy Merckx
Roger De Vlaeminck

