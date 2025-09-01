Quinten Hermans legt uit: "Geen Vuelta door transfer"

Quinten Hermans heeft officieel een contract getekend bij Q36.5 Pro Cycling Team. Hij zal twee seizoenen voor zijn nieuwe werkgever rijden. Ondertussen loopt zijn huidig seizoen bij Alpecin - Deceuninck bijna af.

Met zijn overstap naar Q36.5 Pro Cycling Team kiest Hermans bewust voor een internationale omgeving. “Het is de eerste keer dat ik geen deel uitmaak van een Belgische ploeg,” verklaarde hij eerder al.

Geen Vuelta voor Quinten Hermans

Een en ander had wel gevolgen voor het einde van zijn seizoen bij Alpecin - Deceuninck. Zo mocht de Belg niet mee naar de Vuelta, al had hij die wel zeer graag gereden.

“Ik had graag de Vuelta gereden. Maar de ploeg heeft duidelijk gecommuniceerd dat het er dit jaar niet in zat. Wat de reden voor mijn niet-selectie was? Het verlaten van de ploeg", aldus Hermans in Het Nieuwsblad.

Meer klimwerk bij nieuwe ploeg voor Hermans

Zijn huidig team liet hem wel snel weten dat hij de Vuelta niet zou mogen rijden en dat vond Hermans wel een mooi gebaar: “Ze hebben er eerlijk en vroeg over gecommuniceerd. Ik heb de Giro gereden dit jaar. Het is logisch dat de ploeg jongere renners van een grote ronde wil laten proeven. Dus dat begrijp ik wel.”

Hermans is wel blij met zijn overstap naar Q36.5 Pro Cycling Team. De komende jaren zal hij zich meer kunnen toeleggen op het echte klimwerk en iets minder op het klassieke voorjaar.