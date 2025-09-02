📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

Team Visma Lease a Bike versterkt zijn klassieke kern met de komst van Belgisch talent Timo Kielich. De ploeg ziet in hem een renner met potentieel voor de voorjaarsklassiekers en benadrukt zijn veelzijdigheid en progressie.

Met de aanwerving van Timo Kielich zet Team Visma Lease a Bike in op gerichte versterking van het klassieke luik. De Belgische renner, nu aan de slag bij Alpecin-Deceuninck, heeft zich de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een betrouwbare kracht in eendagswedstrijden. Zijn prestaties in onder meer de Ronde van België en de Druivenkoers Overijse onderstrepen zijn capaciteiten op geaccidenteerd terrein.

Veelzijdigheid als troef

Kielich staat bekend om zijn achtergrond in het veldrijden, wat hem een solide technische basis geeft. Die ervaring vertaalt zich in koersinzicht en positionering, cruciaal in de hectiek van de klassiekers.

“Timo is een renner die zich goed kan handhaven in lastige omstandigheden,” aldus sportief manager Merijn Zeeman in een persbericht aan onze redactie. De ploeg ziet in hem een aanvulling op het bestaande klassieke blok, met het oog op wedstrijden als de Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem.

De overstap naar Visma Lease a Bike betekent voor Kielich een nieuwe stap in zijn carrière. De ploeg benadrukt dat er ruimte is voor groei en begeleiding. “We geloven dat hij bij ons verder kan doorgroeien,” stelt Zeeman. De integratie in een WorldTour-omgeving biedt hem toegang tot geavanceerde trainingsmethoden en een sterk ondersteunend kader.

Versterking van het collectief

Binnen het team wordt Kielich niet enkel gezien als individu, maar als onderdeel van een bredere strategie. Zijn komst past in de visie van Visma Lease a Bike om een robuust klassiekerteam uit te bouwen. De ploeg mikt op synergie tussen ervaren renners en jonge talenten, waarbij Kielich een verbindende rol kan spelen. Dat hij een teamplayer is, maakte Kielich nog duidelijk op het BK gravel.