📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda vormt een mijlpaal voor het land én voor Gilbert Nyatanyi, bekend van de sketch Rute 98. Samen met jeugdvrienden keert hij terug naar zijn geboorteland, waar persoonlijke en sportieve ambities samenkomen.

Gilbert Nyatanyi, inmiddels 53 jaar, groeide op in België na het overlijden van zijn vader in 1979. Samen met zijn broers werd hij ondergebracht bij Vlaamse pleeggezinnen. “Sindsdien is Egem mijn thuis,” verklaart hij over zijn jeugd aan de Krant van West-Vlaanderen. Zijn academische en professionele parcours leidde hem tot een carrière als jurist, waarbij hij pionierde als eerste student met Afrikaanse roots in de rechtenopleiding aan Ugent.

De vijfdelige Canvas-reeks Regenbogen in Rwanda volgt Nyatanyi tijdens zijn reis naar Rwanda, waar hij het WK wielrennen zal bijwonen. “Ik heb alle plekken uit mijn jeugd bezocht,” vertelt hij over de opnames, waaronder het graf van zijn vader, dat voor hem een bron van kracht en wijsheid vormt. De reis is niet louter nostalgisch: hij wil zijn vrienden uit Egem onderdompelen in de Rwandese cultuur. “Die twaalf dagen zullen Rwanda en Egem volledig samensmelten,” aldus Nyatanyi.

Sport als brug tussen werelden

Nyatanyi ziet het WK als een unieke kans voor Rwanda. “Het is de eerste keer dat een mondiaal sportevenement in een klein Afrikaans land georganiseerd wordt,” benadrukt hij. Hij hoopt dat het evenement een positief beeld van Rwanda zal tonen, ondanks de geopolitieke spanningen in de regio.

Volgens Nyatanyi leeft wielrennen sterk in Rwanda. “Het is een wielergek volk, net zoals de Belgen,” merkt hij op, verwijzend naar de massale publieke opkomst tijdens de Tour du Rwanda. Zelf noemt hij zich een liefhebber. “Ik ken de meeste bekende namen en volg de grote koersen wel, al schakel ik meestal pas tijdens de laatste kilometers in”

Symboliek op de finishlijn

Voor de aankomende WK-koers in Kigali hoopt Nyatanyi op een Belg als winnaar, maar met een Rwandese renner in de vroege vlucht. “Zo komen mijn beide vaderlanden goed uit de verf,” zegt hij met een glimlach.

De reis naar Rwanda is voor Nyatanyi meer dan een bezoek: het is een symbolische afsluiting van een levensverhaal dat begon in Egem en nu terugkeert naar zijn roots. “De cirkel zal helemaal rond zijn,” besluit hij.

De befaamde sketch met Gilberke in de hoofdrol kan je hieronder bekijken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg

Meer nieuws

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

📷 Vrouw van renner probeert haar man op opvallende manier aan nieuw contract te helpen

18:30
Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

18:00
Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

Dit kan het hele peloton leren van Mathieu van der Poel

17:00
Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

Patrick Lefevere reageert bijzonder emotioneel op overlijden van Walter Godefroot

16:30
Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

16:00
Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

12:40
Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

15:00
Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

Bondscoach Serge Pauwels legt zijn keuzes voor de Belgische WK-selectie uit

14:00
Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

Evenepoel wil hoofdstuk afsluiten en komt met laatste woorden over vertrek bij Soudal Quick-Step

13:30
Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

Bondscoach legt uit waarom Lotte Kopecky niet naar het WK trekt: "Nieuws zal inslaan als een bom"

13:00
15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

15 etappezeges in grote ronde van Philipsen zijn historisch: deze Belgen doen het nog beter

12:00
Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

08:00
OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

11:00
Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

07:30
📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

📷 OFFICIEEL Visma Lease a Bike haalt Belgische renner binnen voor klassiekers

10:00
Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

Mads Pedersen verandert tactiek na onverwachte concurrentie voor groene trui

09:00
"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

"Terug naar mondmaskers en alleen eten": Ploeg van Vuelta-leider met veel zorgen

08:30
Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

Van der Poel krijgt lof om zich kwetsbaar op te stellen: dit denkt Nederlandse bondscoach over de kansen van Mathieu

07:00
UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

23:10
Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

Meer talent aanwezig dan 'de nieuwe Van Aert': Red Bull promoveert youngster om aan zijde Evenepoel te koersen

21:30
"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

"Met De Vlaeminck op bezoek": Eddy Merckx onthult vanuit ziekenhuis welk gebaar van Walter Godefroot hij nooit vergeet

20:30
Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

Na Evenepoel ontbindt nog toprenner contract: UAE laat met aankondiging weten dat Pogacar koning van de ploeg blijft

20:00
Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

Roxanne Bertels koestert gezonde dag en toont hoe zij mountainbikewedstrijd van vriend Mathieu van der Poel beleeft

01/09
Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

Met Jan Bakelants als getuige: Wout van Aert komt met nieuwe update en zet zijn technische kwaliteiten in de kijker

01/09
Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

Mathieu van der Poel 'anders bekeken' heeft voor ieder wat wils: één foto bewijst hoe hij omgaat met kritiek

01/09
Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

Zonder Pogacar pure chaos? Grote naam verdedigt zich, maar Zonneveld en Knetemann maken hem af: "Arrogante snotneus"

01/09
Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

Belgisch wielrennen in rouw: Walter Godefroot, winnaar van Ronde, Roubaix en tien Tourritten, op zijn 82ste overleden

01/09
José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

José De Cauwer begint op vraag van Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) te zingen en maakt er duet met Renaat Schotte van

01/09
Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

Met de glimlach erbij, maar Jonas Vingegaard steekt wel degelijk de hand in eigen boezem ... na één van betere uitslagen

01/09
Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

Pittige tandem: zijn de grote favorieten op het WK in Rwanda nu al bekend?

01/09
Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

Soudal Quick-Step nu helemaal klaar met huiswerk, veelbelovende Belg zoekt klassiek succes en vervoegt Quinten Hermans

01/09
Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

Wordt Tadej Pogacar gemist in de Vuelta? José De Cauwer is kristalhelder

01/09
Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

Tiesj Benoot hakt knoop door en legt stap naar nieuw team uit

01/09
Heeft WK-droom en Olympische droom verstrekkende gevolgen voor wegcarrière Mathieu van der Poel?

Heeft WK-droom en Olympische droom verstrekkende gevolgen voor wegcarrière Mathieu van der Poel?

01/09
Quinten Hermans legt uit: "Geen Vuelta door transfer"

Quinten Hermans legt uit: "Geen Vuelta door transfer"

01/09
José De Cauwer fileert de eerste week van de Belgen in Spanje en heeft puntje van kritiek voor Philipsen

José De Cauwer fileert de eerste week van de Belgen in Spanje en heeft puntje van kritiek voor Philipsen

01/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Serge Pauwels Wout Van Aert Walter Godefroot Patrick Lefevere Arnaud De Lie Joao Almeida Juan Ayuso Jasper Philipsen Tadej Pogacar Eddy Merckx Lotte Kopecky Thijs Zonneveld Tim Merlier Tony Gallopin Jan Bakelants Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved