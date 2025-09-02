📷 Vaderlandse televisiegeschiedenis: Gilberke van Rute 98 trekt naar WK in Rwanda

Het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda vormt een mijlpaal voor het land én voor Gilbert Nyatanyi, bekend van de sketch Rute 98. Samen met jeugdvrienden keert hij terug naar zijn geboorteland, waar persoonlijke en sportieve ambities samenkomen.

Gilbert Nyatanyi, inmiddels 53 jaar, groeide op in België na het overlijden van zijn vader in 1979. Samen met zijn broers werd hij ondergebracht bij Vlaamse pleeggezinnen. “Sindsdien is Egem mijn thuis,” verklaart hij over zijn jeugd aan de Krant van West-Vlaanderen. Zijn academische en professionele parcours leidde hem tot een carrière als jurist, waarbij hij pionierde als eerste student met Afrikaanse roots in de rechtenopleiding aan Ugent.

De vijfdelige Canvas-reeks Regenbogen in Rwanda volgt Nyatanyi tijdens zijn reis naar Rwanda, waar hij het WK wielrennen zal bijwonen. “Ik heb alle plekken uit mijn jeugd bezocht,” vertelt hij over de opnames, waaronder het graf van zijn vader, dat voor hem een bron van kracht en wijsheid vormt. De reis is niet louter nostalgisch: hij wil zijn vrienden uit Egem onderdompelen in de Rwandese cultuur. “Die twaalf dagen zullen Rwanda en Egem volledig samensmelten,” aldus Nyatanyi.

Sport als brug tussen werelden

Nyatanyi ziet het WK als een unieke kans voor Rwanda. “Het is de eerste keer dat een mondiaal sportevenement in een klein Afrikaans land georganiseerd wordt,” benadrukt hij. Hij hoopt dat het evenement een positief beeld van Rwanda zal tonen, ondanks de geopolitieke spanningen in de regio.

Volgens Nyatanyi leeft wielrennen sterk in Rwanda. “Het is een wielergek volk, net zoals de Belgen,” merkt hij op, verwijzend naar de massale publieke opkomst tijdens de Tour du Rwanda. Zelf noemt hij zich een liefhebber. “Ik ken de meeste bekende namen en volg de grote koersen wel, al schakel ik meestal pas tijdens de laatste kilometers in”

Symboliek op de finishlijn

Voor de aankomende WK-koers in Kigali hoopt Nyatanyi op een Belg als winnaar, maar met een Rwandese renner in de vroege vlucht. “Zo komen mijn beide vaderlanden goed uit de verf,” zegt hij met een glimlach.

De reis naar Rwanda is voor Nyatanyi meer dan een bezoek: het is een symbolische afsluiting van een levensverhaal dat begon in Egem en nu terugkeert naar zijn roots. “De cirkel zal helemaal rond zijn,” besluit hij.

De befaamde sketch met Gilberke in de hoofdrol kan je hieronder bekijken.