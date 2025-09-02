Bondscoach maakt WK-selectie bekend: zijn dit de acht namen die we mogen verwachten?

Vandaag wordt de Belgische selectie voor het wereldkampioenschap wielrennen in Kigali bekendgemaakt. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er opvallende keuzes te verwachten, waaronder drie debutanten en enkele ervaren krachten.

De selectie voor het WK in Rwanda wordt geleid door Remco Evenepoel, die als kopman een centrale rol krijgt en in de Tour of Britain op zoek gaat naar zijn wedstrijdvorm. Naast hem zouden drie renners hun debuut maken op het WK: Ilan Van Wilder, Cian Uijtdebroeks en Florian Vermeersch.

Laatste keuzes



Daarnaast zouden Tiesj Benoot en Victor Campenaerts zeker van hun plaats zijn. Beide renners beschikken over ruime ervaring in WK-deelnames en worden geacht een rol te kunnen spelen in de finale. Benoot keerde onlangs terug van een hoogtestage in Livigno, terwijl Campenaerts momenteel actief is in de Vuelta.

Voor de resterende twee plaatsen in de selectie zouden vier namen zijn overwogen. Lennert Van Eetvelt, opgenomen in de voorselectie, lijkt af te vallen wegens aanhoudende rugproblemen en een gebrek aan wedstrijdritme sinds zijn opgave in de Tour.

Alpecin-Deceuninck

Louis Vervaeke, die een sterke Vuelta rijdt en bekendstaat als een stabiele factor binnen het team van Evenepoel, zou eveneens buiten de definitieve selectie vallen. Volgens Het Laatste Nieuws zou bondscoach Pauwels kiezen voor Quinten Hermans, die geen Vuelta reed door zijn transfer, en Xandro Meurisse, beiden actief bij Alpecin-Deceuninck.

Zij bereidden zich net als Evenepoel voor in Livigno en kregen van de bondscoach specifieke richtlijnen mee met het oog op acclimatisatie aan de tropische omstandigheden in Rwanda.

Hermans, die eerder deelnam aan de WK’s van 2022 en 2024, hervatte recent zijn competitie na een ziekteperiode tijdens de Ronde van Polen. Zijn aanvalslust in Plouay wordt gezien als een positief signaal. Meurisse, de beste Belg in de Tour en met sterke resultaten in San Sebastian en Plouay, zou volgens de krant ook de voorkeur van Evenepoel genieten.

Verwachte selectie

De definitieve beslissing ligt bij bondscoach Pauwels, die vandaag zijn selectie bekendmaakt. Dit is de verwachte Belgische selectie voor het WK: Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder, Cian Uijtdebroeks, Florian Vermeersch, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Quinten Hermans en Xandro Meurisse.