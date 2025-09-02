Dit zijn de Belgen die naar het WK in Rwanda trekken, met één grote verrassing

Van 21 tot 28 september 2025 nemen Belgische renners deel aan het Wereldkampioenschap op de weg in Rwanda. De Sporttechnische Commissie bevestigde de namen die door de bondscoaches zijn aangeduid.

Belgian Cycling heeft in een persbericht aan onze redactie alle namen overgemaakt die ons land zullen vertegenwoordigen op het WK in Rwanda. Een overzicht.

Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch zijn aangeduid voor de individuele tijdrit op zondag 21 september. Alec Segaert is als reserve opgenomen. Evenepoel, voormalig wereldkampioen, geldt als een van de speerpunten van de Belgische ploeg. Zijn deelname aan zowel de tijdrit als de wegrit onderstreept zijn status binnen het team.



Voor de wegrit op zondag 28 september zijn acht renners geselecteerd: Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder en Florian Vermeersch. De reserves zijn Steff Cras, Junior Lecerf, Alec Segaert en Louis Vervaeke. Deze brede selectie biedt tactische flexibiliteit en dekking voor verschillende koersscenario’s.

Victor Campenaerts en Florian Vermeersch nemen ook deel aan de Mixed Team Relay op woensdag 24 september, samen met Jonathan Vervenne. Ilan Van Wilder is hier reserve. De aanwezigheid van meerdere renners in verschillende disciplines wijst op hun veelzijdigheid en uithoudingsvermogen.

Elite dames: een uitgebalanceerde en ervaren ploeg

Bij de elite dames is Marthe Goossens geselecteerd voor de individuele tijdrit op zondag 21 september. Zij neemt ook deel aan de Mixed Team Relay en de wegrit, waarmee ze een centrale rol speelt in de Belgische damesploeg. De wegrit vindt plaats op zaterdag 27 september en telt vijf geselecteerde rensters: Justine Ghekiere, Marthe Goossens, Marieke Meert, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke. Er zijn geen reserves aangeduid. Opvallend is dat Lotte Kopecky niet deelneemt.

Voor de Mixed Team Relay zijn naast Goossens ook Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke geselecteerd. Marieke Meert is hier de reserve. De combinatie van klimcapaciteiten, koersinzicht en teamervaring maakt deze damesploeg competitief op het internationale toneel.