Klare taal over de magische transformatie van De Lie

In amper enkele dagen heeft Lotto haar seizoen een nieuwe wending gegeven. De heropleving van Arnaud De Lie blijkt de motor achter een reeks successen die het team opnieuw op de kaart zet binnen de WorldTour.

De eerste seizoenshelft van Lotto verliep moeizaam. Tot voor kort had de ploeg geen enkele overwinning op het hoogste niveau. Met recente zeges in de Renewi Tour en Bretagne Classic is dat beeld volledig gekanteld. De Lie, die eerder nog worstelde met vorm en vertrouwen, is uitgegroeid tot de bepalende figuur. Zijn prestaties tegen renners als Van der Poel en Kooij illustreren zijn terugkeer naar topniveau.

Volgens sportief manager Kurt Van de Wouwer ligt de basis van De Lies heropleving in een mentale verschuiving. De renner kampte in het voorjaar met druk en twijfels, wat zijn prestaties negatief beïnvloedde. Van de Wouwer stelt dat het cruciaal was om hem te begeleiden zonder extra belasting. “Het is aan ons om hem geen dingen te laten doen waar hij mentaal onder lijdt,” klinkt het bij WielerFlits.

Tour de France als keerpunt

Tijdens de Tour de France begon De Lie geleidelijk zijn oude niveau terug te vinden. Ondanks een matige start groeide hij in de wedstrijd, wat volgens Van de Wouwer zijn intrinsieke klasse weerspiegelt. “Hij is die ronde goed doorgekomen en daar heeft hij de basis gelegd voor zijn uitstekende najaar,” verklaart Van de Wouwer.

De komende weken staan nog enkele belangrijke wedstrijden op het programma, waaronder de Canadese WorldTour-koersen en klassiekers als Parijs-Tours. Van de Wouwer ziet hierin kansen om het seizoen verder te redden.

Hij benadrukt dat De Lie’s profiel perfect aansluit bij de voorjaarsklassiekers van 2026, mits hij fysiek en mentaal in balans blijft. Al zal dit de grote opdracht worden voor de nieuwe fusieploeg die nog voorbereid wordt achter de schermen.

Invloed

De prestaties van De Lie hebben een positieve invloed op de rest van de ploeg. Ook andere renners, zoals Viviani, naderen het podium. Toch erkent Van de Wouwer dat het team dit jaar minder heeft gescoord dan in vorige seizoenen. “We zijn momenteel ons seizoen aan het goedmaken en we willen gewoon nog alles meenemen wat we kunnen,” besluit hij.