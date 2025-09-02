OFFICIEEL Lidl-Trek haalt revelatie van het voorbije jaar aan boord

Margot Vanpachtenbeke maakt de overstap naar Lidl-Trek. Met een contract tot eind 2027 zet ze een belangrijke stap in haar carrière. De ploeg ziet in haar een groeibriljant met potentieel voor het hoogste niveau.

Vanpachtenbeke begon haar professionele loopbaan pas in 2023, een relatief late start in het wielrennen. Toch wist ze in korte tijd indruk te maken. Haar doorbraak kwam in 2024 tijdens de Thüringen Ladies Tour, waar ze een ritzege boekte na een lange ontsnapping en meerdere dagen de leiderstrui droeg.

World-Tour

Later dat seizoen volgden een etappewinst en de eindoverwinning in de Giro Toscana. Deze prestaties vormden de basis voor haar selectie door Lidl-Trek. De overstap naar Lidl-Trek is voor Vanpachtenbeke geen impulsieve beslissing.

Ze benadrukt dat de professionele structuur en de lange termijnvisie van het team haar sterk aanspreken. “Vanaf het begin voelde Lidl-Trek als het juiste team. Hun aanpak en sfeer zijn precies wat ik zocht,” verklaart ze in een persbericht van Lidl-Trek aan onze redactie. De ploeg biedt haar de kans om zich verder te ontwikkelen op fysiek, mentaal en tactisch vlak.

Motivatie en leerbereidheid als drijfveren

Vanpachtenbeke is zich bewust van haar groeipad en toont zich leergierig. “Ik weet dat ik nog veel te leren heb, maar ik geloof dat ik hier op de juiste plek zit om te groeien,” aldus de renster. Ze kijkt ernaar uit om te leren van ervaren ploeggenoten en stafleden.

De nadruk ligt op het opbouwen van een duurzame carrière, waarbij ze haar grenzen wil verkennen en bijdragen aan het collectieve succes. Een belangrijk aandachtspunt voor Vanpachtenbeke is het leren kennen van de mensen achter het team.

Ze wil niet alleen presteren, maar ook begrijpen hoe de organisatie functioneert. “Voor mij begint alles bij het leren kennen van iedereen: van renners tot stafleden,” zegt ze. Deze benadering onderstreept haar professionele instelling en haar focus op samenwerking.

Toekomstgerichte ambities

Binnen Lidl-Trek zal Vanpachtenbeke zich richten op ritten met punch en meerdaagse wedstrijden. Ze ziet deze koersen als ideale leerschool en als kans om haar kwaliteiten verder te ontplooien. Haar enthousiasme is voelbaar: “Ik ben enorm gemotiveerd om alles te geven en mijn steentje bij te dragen,” besluit de West-Vlaamse.