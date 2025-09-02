Schijn bedriegt bij Pogacar? Entourage van Evenepoel twijfelt over WK van wereldkampioen

Met het WK wielrennen in Rwanda in aantocht, rijzen er vragen over de fysieke en mentale paraatheid van titelverdediger Tadej Pogacar. Binnen de entourage van Remco Evenepoel leeft twijfel over de werkelijke vorm van de Sloveen.

Tadej Pogacar kende een indrukwekkend seizoen, waarin hij zich meermaals onderscheidde van zijn concurrenten. Toch wordt binnen het kamp van Evenepoel opgemerkt dat de Sloveen misschien niet meer in absolute topvorm zal zijn.

Slopende jaren



“Hij heeft toch ook een paar slopende jaren achter de rug, dus is het de vraag of hij zich nogmaals kan opladen voor zo’n WK”, stelt Klaas Lodewyck in Het Belang van Limburg. Ondanks deze bedenkingen blijft men voorzichtig, want Pogacar heeft eerder bewezen dat hij zelfs na vermoeiende periodes nog op topniveau kan presteren.

Na de Tour de France koos Pogacar ervoor om geen hoogtestage meer te volgen, wat binnen de wielerwereld als ongebruikelijk wordt beschouwd. Hij liet ook de Vuelta schieten. Zijn keuze voor een wielershirt met de tekst “don’t disturb” wordt door sommigen geïnterpreteerd als een teken van mentale vermoeidheid.

Lodewyck weet dat de belasting groot is voor toprenners en niet alleen sportief. “Of je nu knecht bent of een absolute topper als Pogacar of Remco, het is niet altijd evident om keer op keer klaar te zijn.”

De onzekerheid rond Pogacars vorm beïnvloedt de voorbereiding van Remco Evenepoel. Zijn team houdt rekening met meerdere scenario’s en stemt de koersstrategie af op zowel een dominante als een kwetsbare Pogacar.

Dauphiné

Lodewyck blijft realistisch. “In de Dauphiné dachten we dat hij vermoeid zou zijn. Tot je hem zag rijden, idem in de Tour.” Deze ervaring leert dat schijn kan bedriegen en dat onderschatting van Pogacar riskant is.

Met het WK in Rwanda in zicht blijft het gissen naar de werkelijke conditie van Pogacar. De entourage van Evenepoel blijft alert en hoopt dat hun renner optimaal kan profiteren van eventuele zwaktes bij de titelverdediger. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met een scenario waarin Pogacar opnieuw zijn klasse toont.