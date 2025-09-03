De Cauwer zet wel wat renners met voeten op de grond: "Een goeie Evenepoel steekt boven al die andere mannen uit"

Voor José De Cauwer is het meer dan duidelijk: Remco Evenepoel en niemand anders kan voor België goud behalen op het WK. De rest moet zich daar naar schikken.

Tijdens de VRT-uitzending van de tiende Vuelta-rit heeft José De Cauwer zijn kijk gegeven op de WK-selectie van Serge Pauwels. Die stelt volgens De Cauwer simpelweg de renners op die hij kan opstellen. Anderen zegden af of zitten met twijfels omtrent blessures. Onder meer over de selectie van Uijtdebroeks sprak De Cauwer zich uit.

Het is wel de vraag of de Belgische ploeg dan wel genoeg kans maakt om de wereldtitel te pakken. "De kans van België is de kans van Remco Evenepoel, hè", maakt De Cauwer duidelijk wie de absolute kopman is. "Een goeie Remco Evenepoel steekt boven al die andere namen uit, amen en uit." Voor de goede orde: het is een vergelijking met de andere Belgen.



Helpers Evenepoel moeten vertrouwen krijgen

Hiermee wil De Cauwer nog niet gezegd hebben dat Evenepoel topfavoriet is op het WK. Wel onderstreept hij dat de Belgische ploegmaats van Evenepoel volledig in dienst zullen moeten rijden. Ze moeten ook wel het nodige vertrouwen krijgen. "Je moet het met deze mannen doen. We hebben voldoende goeie renners om de finale te rijden."

Het is wellicht uitkijken naar de iets meer ervaren pionnen om Evenepoel zo goed mogelijk te ondersteunen. "Een Campenaerts en Benoot weten hoe de koers gereden moet worden." Op basis van het parcours koestert De Cauwer wel hoop. "Naar het einde toe wordt het een echt klassiek parcours, maar dan een zwaar klassiek parcours."

Evenepoel vs Pogacar op het WK?

Dat zou Remco Evenepoel als ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian als muziek in de oren moeten klinken. Alleen is er die andere ferme klepper waar hij zal mee moeten afrekenen: ene Tadej Pogacar.