Klaas Lodewyck slaakt zucht van verlichting over Remco Evenepoel

Na weken van speculatie is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van Remco Evenepoel. De renner, die sinds zijn opgave in de veertiende rit van de Tour de France niet meer publiekelijk verscheen, zal vanaf volgend seizoen uitkomen voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Ploegleider Klaas Lodewyck, die zelf mogelijk de overstap maakt naar het Duitse team, benadrukt het belang van de afgeronde transfer. Volgens hem was het cruciaal dat Evenepoel nu weet waar hij aan toe is.

“Het allerbelangrijkste is dat alles is afgehandeld, dat hij definitief weet waar zijn toekomst ligt,” verklaart Lodewyck in een interview met Het Belang van Limburg. De onduidelijkheid rond zijn contract en de geruchten over een mogelijke overstap drukten op de sfeer binnen het team.



Last van de schouders

De beslissing om Soudal Quick-Step te verlaten was volgens Lodewyck geen eenvoudige. “Er is een last van zijn schouders gevallen,” gaf hij aan. De ploegleider erkent dat het nemen van zo’n stap veel vraagt van een renner, zeker gezien de impact op zijn omgeving en sportieve traject.

De transfer heeft ook gevolgen voor de interne organisatie van Soudal Quick-Step. Hoewel Lodewycks eigen overstap naar het Duitse team nog niet bevestigd is, lijkt de link met Evenepoel een logische stap. Quick-Step zal zich moeten heroriënteren en nieuwe speerpunten definiëren voor het komende seizoen. Het vertrek van een kopman als Evenepoel betekent immers een verschuiving in de sportieve ambities.

Toekomst

Ondanks het vertrek blijft de ploeg positief over de toekomst. De rust die nu is teruggekeerd, biedt ruimte voor herstructurering en voorbereiding op nieuwe doelen volgend jaar. Lodewyck benadrukt dat het nemen van een beslissing, hoe moeilijk ook, essentieel is voor de continuïteit van zowel de renner als het team.