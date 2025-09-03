Mathieu van der Poel en vriendin Roxanne Bertels houden een gezellige lunch

Het is amper drie dagen geleden dat Mathieu van der Poel (30) in Frankrijk nog op de mountainbike reed. Inmiddels vertoeft hij weer in zijn vertrouwde omgeving.

Dat is in het gezelschap van zijn vriendin Roxanne Bertels. Van der Poel verkondigde al dat het zijn plan was om na de Wereldbekerwedstrijd in het Franse Les Gets enkele dagen thuis door te brengen, om daarna tijdig af te zakken naar het Zwitserse Crans-Montana. Daar zal immers het wereldkampioenschap mountainbiken plaatsvinden.

Voorlopig zit Van der Poel nog niet in Zwitserland maar wel in zijn warme thuisomgeving. In het gezelschap van Roxanne kan hij enkele ontspannen dagen beleven, voor hij zich richt op het belangrijkste doel van zijn najaar en hij zich weer moet focussen. Van der Poel acht de kans op de wereldtitel klein, maar wil er wel voor gaan.



Roxanne en Mathieu lunchen samen

Of dat binnen de mogelijkheden ligt, ziet hij binnenkort wel weer. Eerst is het tijd om even te genieten, in de mate van het mogelijke. Dat hebben Mathieu en Roxanne al gedaan om samen te lunchen. De 32-jarige Roxanne heeft een afbeelding op haar Instagram Stories geplaatst van een lunch die zij en Mathieu samen genuttigd hebben.

"Lunch met Mathieu van der Poel", schrijft ze bij de foto. De emoji' maakt duidelijk dat Roxanne dit momentje wel kon waarderen. Alles wat ze te eten krijgen, zag er alvast heel gezond uit. Het is geen geheim dat voeding voor een wielrenner heel belangrijk is, zeker in aanloop naar een grote doelstelling. Sowieso leven Mathieu en Roxanne gezond.

Roxanne keek op tv naar wedstrijd Van der Poel

Dat neemt niet weg dat Van der Poel vindt dat er af en toe gezondigd mag worden, maar dat is uiteraard niets voor deze periode. Roxanne liet enkele dagen geleden ook weten dat zij net als velen naar de wedstrijd van Mathieu in Les Gets op tv gekeken heeft.