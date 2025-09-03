Met dit land wil bondscoach Serge Pauwels samenwerken op het WK om Pogacar te kloppen

Met het WK in Rwanda in aantocht overweegt bondscoach Serge Pauwels strategische samenwerking om de kansen van België te versterken. In het bijzonder lijkt Denemarken een potentiële partner, gezien hun gedeelde belang in het neutraliseren van titelverdediger Tadej Pogacar.

Hoewel Pauwels zich niet expliciet uitspreekt over een alliantie, laat hij doorschemeren dat Denemarken een logische keuze zou zijn. De afwezigheid van Jonas Vingegaard en Mads Pedersen maakt Mattias Skjelmose vermoedelijk de kopman van de Deense selectie.

Skjelmose bewees eerder dit seizoen zijn capaciteiten door Pogacar te verslaan in de finale van de Amstel Gold Race. Pauwels acht het daarom aannemelijk dat Denemarken bereid zal zijn om mee koers te maken en verantwoordelijkheid te nemen in het peloton.



Lees ook... Palestina-protestanten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Contacten

De Belgische bondscoach bevestigde dat hij recent contact had met Michael Morkov, die bij Denemarken de beloftenploeg leidt. “Ik ken Michael vrij goed,” verklaart Pauwels aan Het Laatste Nieuws.

Hij voegde eraan toe dat ze tijdens de Ronde van de Toekomst al meerdere keren van gedachten wisselden over het WK. Deze informele gesprekken kunnen de basis vormen voor een gecoördineerde aanpak tijdens de wedstrijd.

Collectieve aanpak tegen Pogacar

Pauwels erkent impliciet dat Pogacar een renner is die moeilijk individueel te bestrijden valt. De Sloveen heeft in eerdere kampioenschappen aangetoond dat hij niet schuwt voor aanvallen van ver, wat een gezamenlijke reactie vereist.

In dat opzicht is het volgens Pauwels “nooit een slecht idee om een bondgenoot te zoeken.” Een samenwerking met Denemarken zou België in staat stellen om de koers beter te controleren en tactisch te reageren op eventuele versnellingen van Pogacar.