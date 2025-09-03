Palestina-protestanten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw

Palestina-protestanten houden Vuelta nu helemaal in de greep, Evenepoel toont zich in Engeland en Kooij wint opnieuw
Foto: © photonews

Hoe moet het verder met deze Vuelta? Door de Palestina-protestanten in Bilbao kwam er geen ritwinnaar. Die kwam er wel in de Tour of Britain, waar Olav Kooij voor de tweede keer op rij aan het feest was.

Vuelta

Het was bij het begin van de rit al duidelijk dat er veel pro-Palestijnse betogers naar Bilbao waren afgezakt. Er was even overleg tussen de organisatie en de ploegen, waarna er dan toch gestart werd. Ondanks dat de rit gecatalogeerd werd als een heuvelrit, was Jonas Vingegaard duidelijk supergemotiveerd. Visma controleerde de boel.

Louis Vervaeke sprokkelde onderweg wel bergpunten, waardoor hij als tweede in het bergklassement wat nadert op leider Vine. Door de vele protestanten aan de finish werd er beslist om geen ritwinnaar aan te duiden en de tijdsbepaling vast te leggen op drie kilometer van de finish. Pidcock en Vingegaard zorgden nog voor een mooie show op het laatste klimmetje en daarna was het einde koers. Een sportieve anticlimax.

Tour of Britain

In de finale van de tweede etappe van de Tour of Britain liet Remco Evenepoel zich zien met een kopbeurt van jewelste. Dat is de eerste keer dat Evenepoel zich toont in deze rittenkoers. Wellicht zal dat zeker niet voor het laatst zijn, want hij is natuurlijk naar Groot-Brittanië gekomen om beter te worden richting de nakende kampioenschappen.

Het veranderde wel niets aan de uitkomst, want er zou natuurlijk gesprint worden. Met een machtsspurt zette Kooij ook de tweede rit naar zijn hand. Een knappe tweede in de rituitslag was een Belg: Tom Crabbe van Flanders-Baloise kan zeggen dat enkel Kooij hem te snel af was. Watson kwam als derde over de meet in Stowmarket.

