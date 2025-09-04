📷 Vingegaard is snor kwijt: het was van moeten en raad eens van wie

Tijdens de Vuelta a España verscheen Jonas Vingegaard plots zonder zijn opvallende snor. De reden bleek niet sportief, maar persoonlijk: op verzoek van zijn vrouw Trine Hansen verdween het gezichtshaar.

In de eerste etappes van de Vuelta viel Vingegaard op met een snor, een stijlkeuze die hij aanvankelijk verdedigde. Drie dagen voor de twaalfde rit verklaarde hij nog dat hij enkel zijn baard zou scheren, omdat die hem volgens eigen zeggen minder goed stond. Zijn snor wilde hij behouden, zo gaf hij toen aan.

Vrouwlief

Toch veranderde die houding kort daarop. Voor aanvang van etappe twaalf verscheen de rodetruidrager zonder snor in de mixed-zone. De reden was eenvoudig: zijn vrouw Trine Hansen had hem gevraagd om het gezichtshaar te verwijderen.

“Er is één persoon van wie ik de mening belangrijk vind,” lichtte Vingegaard toe bij TNT Sports. “Zij vond het niet mooi, dus moest het eraf.”

Hoewel hij zich doorgaans weinig aantrekt van publieke opinie, gaf hij in dit geval toe aan een persoonlijke wens van zijn partner. Daarmee onderstreept hij dat sportieve discipline en relationele gevoeligheid hand in hand kunnen gaan.

Van Aert

Mevrouw Vingegaard heeft wel meer in de pap te brokken. Ze doet dienst als manager van de Deen en schrikt er niet van terug om duidelijk haar mening te zeggen. Dat deed ze onlangs nog over Wout van Aert.