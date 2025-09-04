Florian Vermeersch zet vinkje bij op zijn bucketlist

Florian Vermeersch maakt zich op voor zijn debuut op het wereldkampioenschap wielrennen bij de profs. In aanloop naar het WK in Rwanda deelt hij zijn verwachtingen en ambities, en reflecteert hij op zijn rol binnen de Belgische selectie.

Voor Vermeersch betekent zijn selectie een persoonlijke mijlpaal. “Het stond wel op mijn bucketlist,” verklaart hij tegenover Sporza. De renner van UAE is verheugd dat hij het vertrouwen krijgt van bondscoach Serge Pauwels. Zijn deelname aan het WK is voor hem een bevestiging van zijn ontwikkeling en inzet. “Het is tof dat ik er bij kan zijn. Dat is weer iets om af te vinken,” voegt hij eraan toe.

De wedstrijd in Rwanda wordt zijn eerste WK bij de elite, en dat maakt het extra bijzonder. Vermeersch kijkt uit naar de ervaring en de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Zijn enthousiasme is voelbaar, maar hij blijft realistisch over zijn rol binnen het team.

In dienst van de kopman

Binnen de Belgische selectie zal Vermeersch een ondersteunende functie vervullen. “We werken voor Remco. Hij is onze kopman,” stelt hij resoluut. “Mijn werk zal vooral de eerste uren zijn,” licht hij toe. Als hardrijder ziet hij zichzelf goed passen in die rol. “Ik ben van nature een hardrijder, dus dat ligt me wel.”

De samenwerking binnen het team is cruciaal, zeker gezien de sterkte van het internationale deelnemersveld. Vermeersch erkent dat het een zware opdracht wordt. “Het wordt een herculeswerk, maar ik zie het wel zitten,” klinkt het vastberaden.

Zege pakken

Zijn deelname aan de Tour of Britain dient als voorbereiding op het WK. Daar hoopt hij nog eens te kunnen zegevieren, al blijft hij nuchter. “Makkelijk wordt het niet, want het is hier een heel sterk deelnemersveld,” zegt hij.