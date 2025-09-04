"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

"Iets meegemaakt wat me nog niet is overkomen": opgave van Philipsen in de maak?

Jasper Philipsen blikt in zijn persoonlijke column voor Het Belang van Limburg terug op een uitzonderlijke dag in de Vuelta. De combinatie van externe verstoringen en fysieke ongemakken roept vragen op over zijn verdere deelname aan de ronde.

De elfde etappe van de Ronde van Spanje verliep allesbehalve normaal. Philipsen, die al twee ritten won en zijn totaal in grote rondes op 15 bracht, omschrijft de dag als hectisch, mede door de aanwezigheid van pro-Palestijnse demonstranten langs het parcours. Hij stelt dat het ongebruikelijk is om zonder val of mechanisch probleem toch niet tot aan de finish te geraken. “Op weg naar Bilbao heb ik iets meegemaakt wat me nog niet overkomen is,” aldus de renner aan de krant.

Communicatie

Hoewel hij persoonlijk geen schade opliep, benadrukt hij de risico’s van onverwachte obstakels tijdens een koers aan hoge snelheid. “We hebben wel al flink in de remmen moeten knijpen,” merkt hij op. De demonstranten gebruikten volgens hem de zichtbaarheid van de Vuelta om hun boodschap kracht bij te zetten, wat de veiligheid van het peloton in gevaar bracht.

Philipsen geeft aan dat er vooraf overleg was tussen renners en organisatie over mogelijke scenario’s bij verstoringen. De neutralisatie van de etappe hing al in de lucht. Tijdens de rit werd de beslissing via de koersradio gecommuniceerd. “Omdat ik in een achteropliggend groepje zat, hoorden we de boodschap heel goed,” schrijft hij. Hij toont begrip voor het feit dat renners in de kopgroep de informatie mogelijk minder duidelijk ontvingen.

Fysieke twijfel na rustdag

Naast de externe omstandigheden speelt ook de fysieke toestand van Philipsen een rol in zijn overwegingen om er de brui aan te geven. Hij geeft aan dat hij de rustdag niet goed heeft verteerd en dat het herstel moeizaam verloopt. “Ik recupereer erg traag van de geleverde inspanningen,” stelt hij. “In dat geval moeten we de komende dagen een eventueel forfait overwegen.” Als het slechts om enkele mindere momenten gaat, hoopt hij op een verbetering van zijn conditie.

De situatie binnen zijn team Alpecin-Deceuninck draagt bij aan de onzekerheid. Twee ploeggenoten, Ramses Debruyne en Luca Vergallito, moesten de Vuelta verlaten wegens buikklachten. Philipsen noemt de aanwezigheid van een mogelijk virus binnen de ploeg “natuurlijk niet leuk”. Hoewel hij zelf nog geen symptomen vertoont, kan het nog altijd komen. Afwachten dus.

Jasper Philipsen

