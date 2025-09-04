Is dit de grote verrassing in de selectie van Serge Pauwels voor het WK? "Een van de eersten"

Cian Uijtdebroeks maakt deel uit van de Belgische selectie voor het WK wielrennen in Rwanda. Zijn deelname is opmerkelijk, gezien zijn beperkte voorbereiding en recente terugkeer na een moeilijk seizoen. Bondscoach Serge Pauwels licht zijn keuze toe.

Hoewel de selectie grotendeels uit verwachte namen bestaat, springt de aanwezigheid van Uijtdebroeks eruit. Pauwels bevestigt dat hij al vroeg in het seizoen contact met hem opnam. “Cian was een van de eersten die ik afgelopen winter voor het WK heb gecontacteerd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hoogte

De reden daarvoor lag in het profiel van het parcours, dat volgens Pauwels perfect aansluit bij de kwaliteiten van de jonge klimmer. Nochtans waren er veel mensen die stevige vraagtekens hadden bij Uijtdebroeks, omdat hij met fysieke problemen kampte. Toch hield de bondscoach contact met de renner.

Zijn prestaties in augustus waren overtuigend: een top tien in San Sebastián, winst in de Tour de l’Ain en een tweede plaats in de Czech Tour. “Hij heeft meteen getoond dat hij in grote vorm is”, gaat Pauwels verder. Ook zijn optreden in Plouay, midden in een hoogtestage, bevestigde zijn competitieve niveau.

De keuze voor Uijtdebroeks is niet uitsluitend gebaseerd op recente resultaten. Het WK in Rwanda kent unieke omstandigheden: een parcours van 267 kilometer, grotendeels boven de 1.400 meter. Pauwels benadrukt: “In Europa is er geen enkele wedstrijd op die hoogte over die afstand.”

Volgens Pauwels beschikken zowel Uijtdebroeks als Ilan Van Wilder over een aangeboren vermogen om goed te presteren op hoogte. “Zij doen het graag en vaak en verliezen in die omstandigheden bijzonder weinig vermogen,” aldus de bondscoach. Deze fysiologische eigenschap is zeldzaam en bijzonder waardevol in Kigali.

Vroege beslissing

Naast zijn fysieke geschiktheid krijgt Uijtdebroeks een tactische verantwoordelijkheid. Het parcours bevat een eenmalige passage over Mount Kigali, een klim van zes kilometer met stijgingspercentages tot 14 procent, gelegen op circa honderd kilometer van de finish. Pauwels noemt deze klim een potentieel beslissend moment in de wedstrijd.

De bondscoach verwijst naar het vorige WK in Zürich. “Vooral omdat we sinds het WK vorig jaar weten dat Pogacar niet bang is om al van zo ver in de aanval te trekken.” In dat scenario moet Uijtdebroeks reageren, een scenario dat ook José De Cauwer al voor ogen had. “Mount Kigali is een klim die hem heel goed moet liggen. Daar zal Cian moeten zorgen dat hij met de eersten mee is”, besluit Pauwels.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg
Serge Pauwels
Cian Uijtdebroeks

Remco Evenepoel Jose De Cauwer Serge Pauwels Wout Van Aert Olav Kooij Thomas Pidcock Cian Uijtdebroeks Jonas Vingegaard Rasmussen Sep Vanmarcke Lotte Kopecky Mathieu Van Der Poel Philippe Gilbert Jarno Widar Jasper Philipsen Dylan Van Baarle Klaas Lodewyck Ine Beyen Filippo Baroncini Louis Vervaeke Walter Godefroot

