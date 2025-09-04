Ruben Van Gucht kan er helemaal niet bij: twee doden en het leven gaat gewoon verder

Na het overlijden van twee paarden tijdens Waregem Koerse heeft sportjournalist Ruben Van Gucht zich uitgesproken over de gang van zaken. Zijn reactie getuigt van verontwaardiging en roept vragen op over de prioriteiten binnen de organisatie van het evenement.

Ruben Van Gucht reageerde zichtbaar aangeslagen op het nieuws dat tijdens Waregem Koerse twee paarden het leven lieten. In zijn woorden, die hij postte op zijn stories van Instagram, maar ook als reacties bij krantenartikels, klinkt verbijstering. Er vielen twee doden, maar het leven gaat gewoon verder.

Vermaak

Hij stelt dat het evenement ondanks deze tragische gebeurtenissen zonder noemenswaardige onderbreking werd voortgezet. Volgens Van Gucht is het onbegrijpelijk dat dergelijke incidenten niet leiden tot onmiddellijke reflectie of actie.

Hij benadrukt dat het niet gaat om een sportieve tegenslag, maar om het verlies van leven. Het zijn geen blessures of uitvallers, het zijn doden. Zijn kritiek richt zich niet alleen op de organisatie, maar ook op de bredere cultuur rond het evenement, waarin volgens hem het spektakel primeert boven het welzijn van de dieren.

Traditie

Het paard moet voor op de sport gaan, het dier kan niet louter een middel tot vermaak zijn. Hij pleit voor een mentaliteitsverandering waarbij het welzijn van het dier centraal staat en niet de traditie of het prestige van het evenement.

Van Gucht wijst erop dat het personeel en de betrokkenen vaak met hart en ziel werken, maar dat dit niet mag afleiden van de verantwoordelijkheid om ethisch te handelen. Iedereen doet zijn best, maar dat is niet genoeg als het systeem faalt. Iets wat dierenrechtenorganisatie Gaia meteen ook liet horen.

Al wijst men ook op de complexiteit van het organiseren van een evenement met levende dieren. Valpartijen gebeuren er altijd, ook in het wielrennen. Ook in de koers wil men verandering, maar loopt het niet zoals men wil.