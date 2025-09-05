'Biniam Girmay kiest niet voor Lotto-ploeg en heeft andere werkgever voor komende twee jaar'

De Eritrese wielrenner Biniam Girmay zal vanaf 2026 uitkomen voor Israel-Premier Tech. Zijn overstap markeert een nieuwe fase in zijn carrière, met een contract dat loopt tot eind 2027.

Volgens de Waalse krant Le Soir heeft Girmay een overeenkomst van twee jaar ondertekend met Israel–Premier Tech, waarmee hij zijn toekomst in het WorldTour-peloton veiligstelt.

Geen fusieploeg

Hiermee komt een einde aan de speculaties over een mogelijke overstap naar andere ploegen, of een verlengd verblijf bij de nieuwe fusieploeg van Lotto en Intermarché.

De keuze voor Israel-Premier Tech, die volgend jaar het deel Israel in de naam zou laten vallen, is geen verrassing voor wie Girmay’s traject volgt. De ploeg biedt hem een stabiele omgeving en een programma dat aansluit bij zijn ambities in klassiekers en grote rondes.

Geen overstap naar Belgische bodem

Hoewel er geruchten waren over interesse van Belgische ploegen, waaronder Lotto, koos Girmay voor een andere richting. De beslissing werd genomen na een behoorlijk lange periode van reflectie, waarbij sportieve garanties en de ploegstructuur doorslaggevend waren.

Extra garanties

Met deze transfer, op dit moment nog niet officieel, versterkt Israel-Premier Tech zich met een renner die al bewezen heeft op het hoogste niveau te kunnen presteren, onder meer met zijn overwinning in Gent-Wevelgem en sterke optredens in de Giro.

Girmay laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken. Nochtans leek hij op weg naar de nieuwe fusieploeg, maar wellicht krijgt hij daar niet het loon en de sportieve garanties die hij bij Israel-Premier Tech wel vindt.