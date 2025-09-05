Nieuwe overeenkomst voor aankomstplek Gent-Wevelgem: dit moet het kosten

De gemeente Wevelgem heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Flanders Classics voor de aankomst van Gent-Wevelgem. De komende zes jaar blijft de Vanackerestraat het decor van de finish, met een licht verhoogde financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Na afloop van het huidige contract in 2025 werd opnieuw onderhandeld over de voorwaarden voor de aankomst van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Waar eerder jaarlijks 300.000 euro werd betaald, stijgt dat bedrag geleidelijk.

Voor 2026 en 2027 bedraagt de bijdrage 310.000 euro, oplopend tot 330.000 euro in 2030 en 2031. Burgemeester Jan Seynhaeve benadrukt dat het om een indexering gaat. “Het is niet dat ze de lotto gewonnen hebben”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

De gemeente stelt zich bewust terughoudend op in de onderhandelingen. “We gaan zeker niet zomaar het dubbele geven, we prediken daar redelijkheid,” verklaarde Seynhaeve eerder dit jaar. De prijsstijging blijft binnen de perken. Eerder was te horen dat er een referendum moest komen als de prijs boven de 400.000 euro, maar zover is het dus niet gekomen. “Daar zijn we mooi in geslaagd,” aldus de burgemeester.

Lokale verankering

Naast de financiële component zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt over het parcours. De aankomst blijft in de Vanackerestraat, zowel voor de mannen- als vrouwenwedstrijd. Ook de doortocht door de deelgemeenten is contractueel vastgelegd.

Mocht Ieper niet langer als startplaats fungeren, dan moet een alternatief worden goedgekeurd door Wevelgem. “Als de organisatie met een ander alternatief komt, dan kan dit enkel met ons akkoord,” verduidelijkt Seynhaeve.

De overeenkomst met Flanders Classics werd aangevuld met drie andere contracten voor lokale koersen. Gullegem Koerse ontvangt vanaf 2026 31.000 euro, jaarlijks oplopend met 1.000 euro. Cyclocross Gullegem krijgt een startbedrag van 23.250 euro, met een jaarlijkse verhoging van 750 euro. Moorsele Koerse ontvangt 6.000 euro in 2026, oplopend tot 7.000 euro in 2031.

Volgens Seynhaeve bevestigt dit de koersambities van de gemeente. “We hebben zo’n vijftien koersen in een jaar op ons grondgebied. We blijven zo een echte wielergemeente.” De vier organisatoren hebben inmiddels hun akkoord gegeven, maar de gemeenteraad moet op 11 september formeel instemmen met de contracten.