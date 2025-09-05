Toon Aerts enorm tevreden met wat Evenepoel en Alaphilippe met hem doen

Toon Aerts kijkt met voldoening naar de erkenning die hij krijgt van topwielrenners als Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. Hun waardering voor zijn prestaties in het veldrijden bevestigt voor Aerts dat zijn reputatie ook buiten het crossmilieu leeft.

Tijdens een recent gesprek met Julian Alaphilippe kwam het Europees kampioenschap veldrijden in Ipswich opnieuw ter sprake. “Hij reed me toen even in de graskant,” aldus Aerts aan Gazet van Antwerpen, die toevoegde dat Alaphilippe dit met een kwinkslag afdeed. “Voor een crosser mocht dat geen probleem zijn”, reageerde de Fransman.

Een blijk van respect dus van de ex-wereldkampioen voor Aerts. De interactie tussen beide renners toont aan dat veldrijden ook bij wegwielrenners niet onopgemerkt blijft. Aerts ervaart het als een vorm van erkenning dat renners van het kaliber Alaphilippe zijn naam en prestaties kennen. “Het streelt mijn ego als zij weten wie ik ben,” gaf hij toe in het interview.



Evenepoel

Ook Remco Evenepoel toonde zich geïnteresseerd in Aerts’ achtergrond. Volgens Aerts vroeg de Evenepoel hem tijdens de Tour of Britain of hij zich ook op de weg amuseerde. Die vraag getuigt van een oprechte belangstelling voor de veelzijdigheid van Aerts als renner. “Ik heb altijd gedacht dat wij de kleine crosserkes waren,” aldus Aerts, die momenteel wel nog niet weet of hij door de fusie van Lotto nog op de weg actief zal kunnen blijven in de nabije toekomst.

Uurtje ontspanning

Toch blijkt uit de gesprekken dat veel wegwielrenners het veldrijden volgen en waarderen. Aerts stelde vast dat “heel wat van die toppers op de weg ‘s winters op zondagmiddag een uurtje ontspanning zoeken in de cross.”

Voor Aerts is de erkenning van renners als Evenepoel en Alaphilippe meer dan een compliment. Het bevestigt dat zijn inspanningen en prestaties niet beperkt blijven tot het veld, maar ook renners die op andere terreinen uitblinken toch weten te beroeren. Dat besef geeft hem extra motivatie om zijn carrière met dezelfde toewijding voort te zetten.