Zijn eerste keer, maar Serge Pauwels zegt hoe hoog de lat ligt op het WK in Rwanda

Met het WK in Rwanda in aantocht, heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie voor de Belgische eliteploeg bekendgemaakt. De keuze viel op zeven renners, met Remco Evenepoel als uitgesproken kopman. Pauwels blikt vooruit op zijn eerste WK als hoofdcoach.

De samenstelling van de ploeg verliep volgens Pauwels relatief vlot. “Bepaalde knopen hebben zichzelf doorgehakt na de afzeggingen van onder andere Wout van Aert, Tim Wellens en Maxim Van Gils,” lichtte hij toe bij WielerFlits.

Kopman

Door het wegvallen van enkele vaste waarden kon hij zich richten op het samenstellen van een ondersteunend team rond Evenepoel. “Het was zaak om de best mogelijke zeven renners te vinden om onze enige kopman goed te ondersteunen. Dat maakt het voor een stuk gemakkelijk.”

Binnen de selectie is er geen ruimte voor interne competitie. Pauwels bevestigde ook dat Evenepoel volledig achter de keuze staat. “Hij is heel blij. Hij heeft zelfs al met Xandro gepraat,” zei hij over de vervanger van Louis Vervaeke.

De coach benadrukte het belang van een eenduidige koersstrategie. “De renners in de Belgische selectie weten allemaal dat Remco de enige kopman is. We moeten persoonlijke ambities minimaliseren. Dat was voor mij heel belangrijk en dat hebben we duidelijk afgedwongen.”

Eerste keer

Hoewel het zijn eerste wereldkampioenschap is als bondscoach, heeft Pauwels al ervaring opgedaan in ondersteunende rollen. “In enkele tijdritten heb ik al achter Remco gereden, bijvoorbeeld op het WK in Glasgow,” gaf hij aan.

Toch erkent hij de unieke uitdaging van de wegrit. “Het is niet dat alles een eerste keer is voor mij, maar in de wegrit zal het erop moeten zijn. En daar kijk ik wel naar uit. We gaan niet zomaar naar Rwanda om mee te doen, maar we reizen echt af met veel ambitie”, besloot de bondscoach.