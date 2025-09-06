📷 Netanyahu moeit zich met duidelijke boodschap in rel rond Israel-Premier Tech in Vuelta

Na een bewogen episode in de Vuelta a España heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zich uitgesproken over de houding van wielerploeg Israel-Premier Tech. Via een publieke boodschap prees hij het team voor hun standvastigheid en moed.

De reactie van Netanyahu volgde op een periode waarin Israel-Premier Tech geconfronteerd werd met externe druk en negatieve uitlatingen in de Vuelta. In een bericht op sociale media richtte de premier zich rechtstreeks tot Sylvan Adams, medeoprichter van de ploeg, en zijn renners. Hij benadrukte dat zij “niet zijn bezweken voor haat en intimidatie,” en voegde daaraan toe dat hun houding Israël trots maakt.

Steunbetuiging

Deze publieke steunbetuiging is opmerkelijk, gezien de zeldzaamheid waarmee politieke leiders zich mengen in sportieve aangelegenheden. Netanyahu’s boodschap onderstreept het symbolische belang dat aan de ploeg wordt gehecht, zeker in internationale contexten waar politieke sentimenten soms doorsijpelen in sport.

De Vuelta a España kende voor Israel-Premier Tech enkele turbulente momenten. Al in de ploegentijdrit werd het wielerteam gehinderd. Ook in de voorbije etappes werden er verschillende protesten gehouden, tot wanhoop van de organisatie van de Vuelta die ploeg liever ziet vertrekken om de veiligheid van anderen te garanderen. Maar dat doet de ploeg niet De UCI liet al duidelijk van zich horen over wat er zich afspeelt in de Vuelta.

Adams

Sylvan Adams, de Canadese-Israëlische zakenman achter Israel-Premier Tech, wordt door Netanyahu expliciet geprezen. De premier richt zijn lof niet alleen tot de renners, maar ook tot Adams persoonlijk. Zo was er te horen dat de ploeg Israel uit de naam zou schrappen in 2026, maar die berichten werden door Adams als fake news afgedaan.