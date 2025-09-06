Een verrassende maar prachtige onthulling: Sven Nys is in het huwelijksbootje gestapt!

Prachtig nieuws om het weekend mee te beginnen: Sven Nys is in het huwelijksbootje getreden met zijn vriendin Anneke. Deze verrassende onthulling deed Nys zelf.

De veldritlegende en teammanager verklapte dit verrassende nieuws in het radioprogramma Radio2 weekwatchers. Sven Nys is al een tijdje opnieuw een getrouwd man. Sinds vorig jaar zijn hij en zijn vriendin Anneke Van den Eynde man en vrouw. Het is nu pas dat Nys ermee naar buiten komt en dit ook publiekelijk bekendmaakt.

Hoewel Sven Nys duidelijk heeft gemaakt dat hij zelf niet aandrong op een huwelijk, is hij er inmiddels wel heel blij mee. "Ik stond er niet meteen voor te springen, maar ik ben vorig jaar opnieuw getrouwd." Dat gebeurde dus op vraag van zijn vriendin. Een telefoontje naar de burgemeester later was alles beklonken en ging het enorm snel.

Huwelijk Sven Nys snel geregeld

"We trokken snel onze jeansbroek aan, hebben onze handtekening gezet en zijn daarna iets gaan eten in Antwerpen", vertelt Nys de best wel ludieke anekdote. Alles verliep op dat moment dus in het grootste geheim. "Mijn ouders wisten van niks. Alleen onze twee kinderen waren op de hoogte." Thibau wist er dus wel degelijk van.

De 49-jarige Sven Nys vormt al tien jaar een koppel met Anneke, die hem wel eens vergezelde op de bekende sportgala's. Na al die jaren samen voelde het juist om in het huwelijksbootje te stappen. "Het was het perfecte moment om die stap te zetten. We komen goed overeen, dit hoorde gewoon bij wie we zijn", aldus een tevreden Sven.

Vermoeden over Sven Nys uitgekomen

Dit nieuws verklaart één en ander. Zo postte Sven in juni 2024 op zijn Facebookpagina een reeks foto's van hem en Anneke, met het opschrift: "De glimlach zegt alles". Beiden waren in het wit gekleed, maar er werd niet specifiek vermeld dat ze getrouwd waren. Voor Nys is het zijn tweede huwelijk.