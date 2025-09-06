'Grootste slachtoffer: voor hem is er geen plaats meer bij fusieploeg Lotto en Intermarché'

Foto: © photonews

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty krijgt steeds meer vorm. Terwijl de sportieve structuur zich uitkristalliseert, lijkt één naam uit beeld te verdwijnen: Stephane Heulot. De huidige CEO van Lotto Cycling Team dreigt buiten de nieuwe organisatie te vallen.

De geplande samensmelting van Lotto en Intermarché-Wanty moet uiterlijk half oktober concreet zijn. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws wordt de hiërarchie binnen de nieuwe ploeg almaar duidelijker.

Opvallende keuze

Jean-François Bourlart, momenteel verbonden aan Intermarché, zal de rol van CEO op zich nemen. Aike Visbeek krijgt de leiding over de performance-afdeling, terwijl Kurt Van De Wouwer wordt aangesteld als sportief manager, zo meldt de krant.

Opvallend is dat zowel Visbeek als Van De Wouwer momenteel een vergelijkbare functie bekleden binnen hun respectieve ploegen. Toch wordt er bewust gekozen om hen beiden een prominente rol te geven.

Heulot uit beeld

In deze nieuwe structuur lijkt er geen plaats te zijn voor Stephane Heulot, de huidige CEO van Lotto Cycling Team. Hoewel zijn naam niet expliciet wordt genoemd in het voorlopige organigram, is de afwezigheid veelzeggend. Het Laatste Nieuws stelt dat Heulot geen plaats lijkt te krijgen in het nieuwe organigram.

De keuze om Bourlart als CEO aan te stellen, impliceert dat Heulot niet wordt meegenomen in de topstructuur. Heulot, die sinds 2022 aan het roer staat bij Lotto, wordt hiermee mogelijk het grootste slachtoffer van de fusie.

