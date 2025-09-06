Johan Bruyneel trekt duidelijke conclusie over Jonas Vingegaard in Vuelta

Joao Almeida won vrijdag de dertiende etappe in de Vuelta. Johan Bruyneel trok in de wielerpodcast The Move een heldere conclusie over Jonas Vingegaard.

Volgens Johan Bruyneel is de beslissing van UAE Team Emirates om geen sterke klimmers mee te sturen in de ontsnapping een duidelijke indicatie van hun koersstrategie. “Als het klopt wat Joxean Matxin zegt, dan zullen we weinig UAE-renners meer in de kopgroepen zien,” stelde Bruyneel.

Enige kopman

Daarmee lijkt de ploeg zich volledig te richten op Almeida als kopman voor het klassement. Bruyneel noemt deze keuze terecht, gezien de prestaties van Almeida tot nu toe. “Met zes ritoverwinningen is het logisch dat de focus op hem ligt,” aldus de voormalige ploegleider.

Hij benadrukt dat Almeida in etappe 13 voor het eerst echt zijn potentieel toonde, waarbij hij zijn eigen tempo reed en zich niet liet meeslepen door het ritme van anderen. De prestatie van Almeida wordt volgens Bruyneel nog indrukwekkender in het licht van Jonas Vingegaards beperkte capaciteit om te reageren. “Vingegaard had niets over om te versnellen,” merkte hij op.

Strijd nog niet gestreden

Dat contrast onderstreept volgens hem de kracht van Almeida en de kwetsbaarheid van Vingegaard in deze fase van de ronde. Bruyneel trekt hieruit een duidelijke conclusie. “Na wat ik vandaag heb gezien, denk ik niet dat Vingegaard deze Vuelta al gewonnen heeft”, is onze landgenoot heel erg duidelijk.

Hij wijst erop dat de Deen zich geen enkel zwak moment kan veroorloven, al geldt dat volgens hem ook voor Almeida. De strijd om het klassement in deze editie van de Vuelta blijft daarmee volledig open.