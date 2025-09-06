Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Als het goed zit met het herstel van Mathieu van der Poel, dan is hij snel klaar om weer alles te geven. Daar zou het richting het WK mountainbike niet aan mogen liggen.

Soms kan een Instagrampost ons meer leren dan je op het eerste zicht zou denken. Dat lijkt het geval met een nieuwe update van Mathieu van der Poel op zijn eigen kanaal. Hij heeft een reeks foto's en filmpjes gedeeld die de maand augustus goed moeten samenvatten. Er zitten wel enkele afbeeldingen bij die reeds eerder online kwamen.

Toch kunnen we er wat van opsteken. Bijvoorbeeld dat Mathieu van der Poel technisch nog altijd een meester is op de fiets. Als sommigen daar aan moesten twijfelen vanwege enkele valpartijen op de mountainbike, bewijst hij met veel plezier het tegendeel. Op een dalende weg pakt hij uit met een wheelie waar geen eind aan lijkt te komen.

De manieren van Van der Poel om te ontspannen

Dat is een manier voor Mathieu van der Poel om de ontspannende kant van zijn sport te beleven. We weten echter allemaal dat de Nederlander nog een andere ontspanning heeft, namelijk golf. Zo is er ook een korte video van een golfende VDP. Zijn swing ziet er in elk geval bijzonder goed uit, voor zover we daar iets van kennen.

De belangrijkste afbeelding van allemaal volgt op het einde. Van der Poel deelt immers enkele gegevens van zijn Whoop, het draagbare apparaatje dat helpt om de gezondheid, fitheid en inhoud te verbeteren. Op een gegeven moment in de maand augustus haalde Van der Poel met zijn herstel een percentage van 85%. Dat is lang niet slecht.

Herstel van Van der Poel oogt goed

Het voornaamste is dat dit blijkbaar niet de enige keer was. Het was al de zevende dag op rij dat Van der Poel 'in het groen zat' met zijn herstel. We mogen dus een fris ogende Van der Poel verwachten binnenkort op het WK mountainbike.