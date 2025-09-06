Naast de fiets Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring
Foto: © photonews

Wat vriendschap en liefde betreft, zit het bij Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, best wel goed. Dat kunnen we mee volgen op sociale media.

Op haar eigen Instagrampagina heeft Roxanne Bertels in een story een foto gedeeld van Tiffany Ling-Vannerus, de echtgenote van Louis Talpe. "Uitstekend eten en goed gezelschap", schreef Tiffany bij een foto van haar en Roxanne tijdens een etentje bij ROKA, een traiteurszaak in Knokke. Daar zagen ze de twee ongetwijfeld graag komen.

Het is geen geheim dat Roxanne en Tiffany goede vriendinnen zijn. Een paar weken geleden wenste Roxanne Tiffany nog een gelukkige verjaardag. Ook van hun beide partners is bekend dat ze prima overeenkomen. Mathieu van der Poel werd tijdens de afgelopen Tour de France nog aangemoedigd door goede vriend Louis Talpe.

Lees ook... Mathieu van der Poel maakt enorme indruk met sterk herstel, eindeloos durende wheelie en knappe swing

Van der Poel, Talpe en partners blijven overeenkomen

Toen de Belgische acteur een bezoekje bracht aan de Tour de France, nam ook Roxanne de tijd voor een babbel met hem. 's Avonds kon die eerste vervolgens zijn relaas van de dag doen in Vive le Vélo. Kortom: de band tussen Talpe, Van der Poel en hun partners is al een hele tijd goed en ze zijn duidelijk van plan om dat zo te houden. 

Ook tussen Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels is het nog altijd grote liefde. Dat blijkt bij het maandoverzicht dat Mathieu op zijn eigen Instagrampagina heeft geplaatst. Roxanne heeft daar ook op gereageerd, simpelweg door in één van de comments een oprechte 'Love you', met een hartje bij, te schrijven. Hartverwarmend.

Steun voor Van der Poel in aanloop naar WK mountainbike

Het is misschien een klein gebaar, maar in een complexe wereld is het goed om de liefde aan elkaar te uiten, zij het door het uit te spreken of neer te schrijven. Van der Poel weet zich alvast enorm gesteund terwijl hij zich weer voorbereidt op een belangrijk doel: het WK mountainbike.

