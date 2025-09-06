Veel volk op uitvaart van Walter Godefroot: de man die veel mensen niet echt kenden

Maandag overleed Walter Godefroot. Vandaag werd door heel wat grote namen uit het wielerwereldje afscheid genomen van de wielerlegende.

Deze week overleed Walter Godefroot. De ex-wielrenner en -ploegleider werd 82 jaar. Zijn dood bracht heel wat teweeg in het wielerwereldje, niet in het minst bij Patrick Lefevere die er bijzonder emotioneel op reageerde.

Uitvaart

Er zake vandaag heel wat volk af naar het afscheid van Godefroot in De Pinte. Ook nu was Patrick Lefevere van de partij. “Zijn overlijden is toch harder aangekomen dan ik dacht”, zei Lefevere tegen VTM NIEUWS.



Hij kon Godefroot op het einde van zijn dagen nog spreken. “Ik was hem twee weken geleden nog gaan bezoeken en hij was toen natuurlijk al heel erg ziek. Ik begreep dat het waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dat ik hem zag en hij was blij dat ik er was. We hebben tien jaar samengewerkt en dat wis je natuurlijk niet zomaar uit.”

Verkeerd beeld

Veel mensen hebben volgens Lefevere een verkeerd van Godefroot, die door iedereen gezien werd als een enorm harde persoon in zijn vak. Zeker als ploegleider kon Godefroot enorm streng uit de hoek komen richting zijn renners.

“Hij werd gezien als een ruwe bolster, iemand die heel streng was. Maar als je hem goed kende, was hij eigenlijk totaal niet zo. Ik heb heel veel mogen leren van Walter, hij was zeker een soort wielervader voor mij”, besloot Lefevere.