Eli Iserbyt komt met knappe bekentenis: "Veel meer respect gekregen voor die mensen"

Na een reeks medische ingrepen en intensieve revalidatie kijkt veldrijder Eli Iserbyt met realisme naar het komende seizoen. Zijn deelname aan wedstrijden hangt af van het herstelproces, dat volgens artsen en kinesisten geen overhaaste stappen toelaat.

Eli Iserbyt houdt rekening met meerdere opties voor zijn terugkeer in competitie, na een dubbele operatie. “In het beste geval ben ik er eind oktober weer bij,” stelt hij in een interview met Het Nieuwsblad. Toch sluit hij niet uit dat zijn eerste deelname pas half november zal plaatsvinden, of zelfs pas rond de kerstperiode.

Die spreiding toont aan dat hij geen vast tijdspad hanteert, maar zich laat leiden door medische adviezen. “Ik zal mijn verwachtingen moeten bijstellen,” benadrukt hij. De artsen blijven herhalen dat het herstel tijd vergt, onder meer door het ontstaan van nieuwe bloedvaten en het loskomen van littekenweefsel in de liesstreek.

Kine

De kinesitherapie speelt hierin een centrale rol. “Tot twee uur per dag is de kine ermee bezig,” zegt Iserbyt. De behandeling bestaat uit intensieve mobilisatie van het getroffen gebied, met als doel het voorkomen van complicaties. Het herstelproces is dus niet alleen fysiek belastend, maar ook tijdsintensief.

Zelfs wanneer hij opnieuw mag deelnemen aan wedstrijden, zal Iserbyt zijn programma moeten beperken. “Ik ga de crossen moeten uitkiezen,” geeft hij toe. Dat druist in tegen zijn gebruikelijke aanpak, waarbij hij liefst elke wedstrijd rijdt. Deze keer zal hij echter moeten luisteren naar medische en sportieve begeleiding.

Positief geluid

Hoewel de huidige situatie hoopgevend is, blijft Iserbyt voorzichtig. “Voorlopig voelt alles heel goed,” zegt hij, en hij merkt een duidelijk verschil met eerdere fases na zijn eerste operatie. Toch erkent hij dat de echte test pas volgt wanneer hij opnieuw intensief kan trainen. De progressie is zichtbaar, maar nog niet definitief.

Een artikel over een Cofidis-renner die door gelijkaardige medische problemen zijn carrière moest beëindigen, heeft hem aan het denken gezet. “Dat doet je nadenken,” stelt Iserbyt. Het toont aan dat hij zich bewust is van de ernst van zijn blessure en de mogelijke gevolgen bij onvoldoende herstel.

Verandering

De afgelopen maanden hebben Iserbyt veranderd. “Ik heb veel meer respect gekregen voor mensen die in pijn leven,” zegt hij. Zijn perspectief op sport en gezondheid is duidelijk veranderd. Waar hij vroeger gefrustreerd was bij een mindere dag, beseft hij nu dat pijnvrij kunnen rijden al een prestatie op zich is.