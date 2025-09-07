Is het EK-parcours echt te zwaar voor Mathieu van der Poel? Bondscoach Moerenhout legt het uit

Mathieu van der Poel laat het WK aan zich voorbijgaan. De Nederlander, die gekend staat te pieken op het juiste moment, maakt wel een doel van het EK. Maar is dat parcours niet te zwaar voor hem?

Tijdens de Tour de France sprak EK-organisator Guillaume Delpech zijn twijfels uit over de kansen van Mathieu van der Poels het zware parcours in de Drôme en Ardèche. “Ik denk dat het parcours te zwaar voor Van der Poel is,” verklaarde hij. De route bevat meerdere beklimmingen die eerder op het lijf geschreven zijn van pure klimmers, zoals Evenepoel en Pogacar.

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout nuanceert die inschatting. “Ik heb uiteraard zelf ook een verkenning gedaan,” zegt hij bij WielerFlits. Zijn analyse werd gedeeld met de Nederlandse selectie, inclusief Van der Poel. “Het parcours is echt op de limiet voor hem. Dat zonder meer. Maar is het onmogelijk? Dat denk ik niet.”



Lees ook... Roxanne onderhoudt vriendschapsband met vrouw Louis Talpe en geeft Mathieu van der Poel oprechte liefdesverklaring

Herstel

Hoewel het parcours niet ideaal is voor Van der Poel, wijst Moerenhout op een andere kwaliteit van zijn landgenoot. “Een van de grote kwaliteiten van Van der Poel is dat hij heel snel kan herstellen,” stelt hij. Dat zou hem in staat kunnen stellen om de finale-klim beter te verteren dan de langere hellingen eerder in de wedstrijd.

De structuur van het parcours biedt bovendien enige verlichting. “De mannen rijden eigenlijk zes rondes rond Valence, om dan in de laatste drie rondes de lange klim niet meer te doen,” aldus Moerenhout. Die wijziging in het profiel kan Van der Poel in de kaart spelen, ondanks de fysieke eisen van de openingsfase.

Complex door WK

De timing van het EK, kort na het WK in Rwanda, maakt het voor veel renners niet gemakkelijk. “Elk land zit dit jaar met dezelfde uitdaging,” merkt Moerenhout op. De combinatie van supercompensatie en decompressie na het WK kan het koersverloop beïnvloeden. De reis van Afrika naar Zuid-Frankrijk draagt bij aan de onvoorspelbaarheid van het EK.

Van der Poel kiest ervoor het WK op de weg over te slaan, net als Vingegaard. Daarmee richt hij zich volledig op het EK en heeft hij zeker voordeel op de renners die wel naar het WK trekken. En dan is er nog zijn focus. “Als een renner als Mathieu zijn vinger opsteekt, is dat altijd goed nieuws,” zegt Moerenhout met een brede glimlach.