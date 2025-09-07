Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Remco Evenepoel heeft een prima Tour of Britain achter de rug met een ritzege en een tweede plek in het klassement. Eén keertje kwam hij echter ook negatief in het nieuws.

Dit kwam door een manoeuvre tijdens de etappe die hij uiteindelijk zou winnen. Evenepoel leek een 'brake check' te doen en zijn remmen plots dicht te slaan. Daardoor kwamen de wielen van Mathys Rondel, die vlak achter hem kwam, heel dicht bij die van Remco en was een valpartij niet veraf. Evenepoel heeft er een boete voor gekregen.

Soudal Quick-Step gaf deze ochtend toe dat het een terechte straf was en dat was ook het sentiment op sociale media. Nog voor de sanctie was uitgesproken, werd het fragment uit de koers veelvuldig gedeeld op X en daar hoorde vaak ook scherpe kritiek bij op de actie van Evenepoel. Zijn attitude tijdens de koers werd zo weer onder het daglicht geplaatst.



Strenge reacties op manoeuvre Evenepoel

"Dit gedrag van Remco Evenepoel kan niet goedgekeurd worden en moet worden bestraft", schreef Renaud Breban op het vroegere Twitter. Ook het account Inside Out was van mening dat Evenepoel een 'brake check' had toegepast. Er waren ook nog andere renners die minstens even streng of nog strenger waren voor Evenepoel.

Lo de siempre de Evenepoel. Cuando las cosas van bien, todo son risas. Si las cosas no van como él quiere, rabietas de parvulario. Ahora ya, incluso casi llegando a provocar una caída con esa frenada. En esta cuenta se celebrará cada fracaso ciclista de este señor. https://t.co/PSi4GU6n95 — José Pablo (@rzaragkaiser) September 7, 2025

Bijvoorbeeld dat van het account Amantes del Ciclismo. "Het is niet de eerste keer dat Evenepoel dit soort dingen uithaalt. Als het niet loopt zoals hij wil, krijgt hij de driftbuien van een kind. Ik begrijp zijn frustratie over renners die aan het wiel gekluisterd zitten, maar je mag hen niet in gevaar brengen." Etienne Goursaud riep zelfs op tot de uitsluiting, hoewel hij het karakter van Remco wel kan appreciëren.

Afgesloten hoofdstuk voor Evenepoel

Zo'n straf zou toch een brug te ver geweest zijn, maar het is duidelijk dat Remco een bepaald imago heeft opgebouwd. José Pablo had het over "het gebruikelijke Evenepoel-gedoe". Gelukkig is dit na het betalen van de boete weer een afgesloten hoofdstuk en kan Evenepoel zich weer richten op de volgende doelen.