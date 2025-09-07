Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen
Foto: © photonews

Remco Evenepoel gaat op zoek naar de eindwinst in de Tour of Britain en doet dat met een boete op zak. Die boete is terecht, geven ze bij Soudal Quick-Step toe.

Gisteren was het na afloop van de vijfde etappe al de vraag of Remco Evenepoel nog een sanctie moest vrezen. Evenepoel had die rit op heel knappe wijze gewonnen: dat was het goede nieuws. Onderweg had hij zich wel met een controversiële actie laten opvallen. De wedstrijdleiding zou daar waarschijnlijk zeker nog een keer naar kijken.

Remco Evenepoel reed op kop maar sloeg plots de remmen dicht, met Matthys Rondel van Tudor die vlak achter hem reed. Een 'brake check', zoals ze dat dan noemen. Dit was toch best gevaarlijk, want het had tot een val kunnen leiden. Evenepoel raakt wel vaker geïrriteerd in de loop van de koers, maar meestal uit hij dat via gebaren.

Evenepoel krijgt boete voor actie in koers

Die kunnen natuurlijk niemand zeer doen, dat was hier wel eventjes anders. Evenepoel kreeg achteraf een boete opgelegd van 100 Zwitserse frank, wat overeenkomt met een bedrag van 107 euro. Daarnaast verliest hij 10 UCI-punten. Sporza begon een interview met ploegleider Klaas Lodewyck met een knipoog: de openingsvraag was of die 100 Zwitserse frank overgeschreven was.

"Ik denk het, zeker? Da's iets dat ik toch niet zal doen", maakt Lodewyck duidelijk dat iemand anders in de ploeg voor die taak moet instaan. Hij heeft er zelf wel geen moeite mee om toe te geven dat het een verdiende sanctie was. "Ja, het is terecht. Zeker in koers was hij even lastig. Nadien is ie dat snel vergeten, maar we gaan akkoord met die bestraffing."

Geen verrassing voor Evenepoel

Een hele grote verrassing is het dus niet dat er deze ochtend een boete in de spreekwoordelijke bus zat. "Remco wist dat er iets niet echt klopte op dat moment. Ik vermoed wel dat hij wist dat er nog iets zat aan te komen." 

