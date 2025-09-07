Naast de fiets Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel zal aan het trainen zijn voor het WK mountainbike; Zijn vriendin Roxanne traint evenzeer.

Via haar Instagram Stories laat Roxanne Bertels aan de wereld weten hoe haar dag is verlopen. Met een blauwe pet op het hoofd is ze onder een stralende zon op stap gegaan met haar hond Lola. De hond van Roxanne is een shiba, een apart ras. Roxanne laat nog eens blijken hoeveel haar viervoeter voor haar betekent en dat doet ze met een stevige zoen.

Het is altijd leuk als het weer ook meezit om zo'n uitjes te maken. De volgende foto is er eentje van Roxanne in een sportieve outfit. Ze heeft vandaag duidelijk een indoor training gehouden. Net zoals Mathieu van der Poel houdt ook Roxanne haar conditie op peil. Het is mogelijk om dat buiten te doen, maar evenzeer kan dat dus ook binnen.

Lees ook... Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Roxanne behoudt gezonde manier van leven

Afbeelding nummer drie geeft ons een inkijk in de eetgewoonten van Roxanne. Wie haar Instagrampagina vaker bezoekt, weet dat Roxanne van gezond eten een manier van leven heeft gemaakt. Daar zal ze heus niet snel van afstappen. Dit gaat ook goed samen met de carrière van haar vriend, voor wie gezonde voeding ook belangrijk is.

Roxanne Bertels heeft er dus weer een gezellige en nuttige dag opzitten. In deze periode is zij ook van groot belang als steun voor Mathieu van der Poel, die zich volop aan het klaarstomen is voor zijn volgende belangrijke doel. Op het WK mountainbike wil Van der Poel heel graag de vruchten plukken van de huidige voorbereidingsperiode.

Kan Van der Poel goud pakken op WK mountainbike?

De generale repetitie van Van der Poel resulteerde in een zesde plaats in het Franse Les Gets. Hij hoopt in het Zwitserse Crans-Montana toch enkele plaatsjes beter te doen en zo een WK-medaille te behalen. Liefst een gouden.

