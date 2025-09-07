Ondanks ritzege van Soler: enorm gemiste kans voor UAE in Vuelta

Hoewel UAE Team Emirates-XRG een etappezege boekte met Marc Soler, ziet Thijs Zonneveld in de podcast In de Waaier vooral een gemiste strategische kans voor João Almeida in de strijd om het klassement.

Na de veertiende etappe van de Vuelta blijft Jonas Vingegaard aan de leiding, met een kleine uitbreiding van zijn voorsprong op João Almeida. Toch constateert Thijs Zonneveld dat de balans tussen beide renners verschuift. Volgens hem is de Portugees in opmars. “Als je ziet in de laatste twee kilometer hoe Vingegaard zat af te zien... Het was een kans om hem te lossen”, klinkt het.

Zonneveld wijst erop dat Vingegaard zichtbaar moeite heeft om zijn concurrent bij te benen. Ondanks dat de Deen twee seconden uitliep, was zijn fysieke gesteldheid zorgwekkend. “Hij heeft heel, heel weinig overschot,” aldus Zonneveld, die dit toeschrijft aan de zware inspanningen in de Tour de France.



Lees ook... Is Vingegaard tevreden ondanks het feit dat er geen ritzeges volgen in de Vuelta?

Tactische tekortkomingen bij UAE

Hoewel UAE Team Emirates-XRG de ritzege met Soler behaalde, bleef een aanval van Almeida uit. De tegenwind op de slotklim speelde een rol, maar volgens Zonneveld was er meer mogelijk geweest. “Ze hebben nog geen één keer de volledige trein gebruikt,” stelt hij. Hij benadrukt dat Almeida baat heeft bij langdurige inspanningen, waarin hij Vingegaard zou kunnen overtreffen.

De tactiek die Vingegaard eerder succesvol tegen Pogacar inzette, langdurig tempo rijden om te slopen, zou volgens Zonneveld ook door UAE toegepast moeten worden. “Je had zaterdag ook nog Soler willen hebben die een streep had getrokken. Dan breekt Vingegaard misschien net wel.”

Risico

Zonneveld uit kritiek op de koersaanpak van UAE. Het jagen op etappezeges om het zegerecord te breken zou Almeida wel eens de eindzege kunnen kosten. “Sterker nog, tot nu toe heeft het de Vuelta gekost,” zegt hij. Almeida verloor volgens Zonneveld onnodig tijd, die met een andere strategie voorkomen had kunnen worden.

Het verschil tussen de twee klassementsrenners is minimaal. “Het enige verschil was een paar bonificatieseconden geweest,” merkt Zonneveld op. Hij begrijpt waarom Team Visma Lease a Bike een behoudende koers rijdt: “Omdat ze weten dat Vingegaard niet top is.”