🎥 Gevaarlijk of niet? Evenepoel riskeert disciplinaire straf na zege in de Tour of Britain

Tijdens de vijfde etappe van de Tour of Britain ontstond controverse rond Remco Evenepoel. Zijn overwinning werd overschaduwd door een manoeuvre dat door sommigen als onsportief werd beschouwd.

In de slotfase van de koninginnenrit voerde Remco Evenepoel een manoeuvre uit dat omschreven wordt als een ‘brake check’ tegenover Mathys Rondel van Tudor.

Brake checking houdt in dat een renner plotseling vertraagt om een achtervolger op die manier te hinderen. Deze actie van Evenepoel leidde tot heel wat kritiek op sociale media.



Lees ook... Remco Evenepoel spreekt klare taal voor slotrit van Tour of Britain

Onze landgenoot van Soudal Quick-Step wordt onsportief en gevaarlijk gedrag verweten door dit gevaarlijke manoeuvre. Dat hij de rit wint maakt het nog wat erger voor veel buitenlandse fans. Sommigen vinden zelfs diskwalificatie op zijn plaats.

Rondel had door de actie immers ten val kunnen komen. Evenepoel deed dit wellicht om zijn ongenoegen te uiten omdat er niemand wou meewerken. Voorlopig is de actie niet bestraft door de wedstrijdjury.

De beelden van de actie van Evenepoel kan je in de video hieronder bekijken. Evenepoel repte na afloop van de koers in ieder geval niet over het voorval.