Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remco Evenepoel had stof om over na te denken. De omstandigheden zijn best verraderlijk in de slotrit van de Tour of Britain.

Hij staat bij aanvang van de etappe op slechts twee seconden van de leider. Evenepoel had dan ook laten uitschijnen dat hij op het laatste klimmetje nog wat zou proberen, maar had gisterenavond toch ook al een kanttekening geplaatst. Die kanttekening bestaat eruit dat risico nemen op gladde wegen niet opportuun is vlak voor het WK.

En inderdaad: het was 's ochtends aan de start aan het regenen. De nachtrust had weinig aan de zaak veranderd. "Ik denk er nog altijd hetzelfde over. Het is nu even heel slecht geweest, maar normaal gezien kan het iets beter worden de komende uren', zei hij aan Sporza voor de start van de rit. "Het regent voor iedereen, we moeten erdoor."



Evenepoel gaat laat beslissen over aanval

Ondanks die regen was het plan dus toch om effectief nog die eindzege in de Tour of Britain na te streven. "Je moet er sowieso voor gaan", vindt Evenepoel. "Ik moet twee seconden in halen en er liggen dertien bonificatieseconden. Het zal een last-minute beslissing zijn, we gaan het moment afwachten." Dan gaat het over hoe hij die eindzege wil pakken.

Dat zal hij dus nog even moeten bekijken, maar het lijdt weinig twijfel dat Remco Evenepoel op zijn minst nog een poging gaat wagen. Dat betekent niet dat er garanties zijn op een goede afloop, ook al heeft hij dan een enorme status in het wielrennen. "Makkelijk zal het niet zijn, want Grégoire en Alaphilippe kunnen dit parcours ook aan."

Evenepoel en ploeg nu al tevreden

Ook als Remco Evenepoel naast de eindzege grijpt in de Tour of Britain, zullen hij en zijn ploeg wel grotendeels tevreden zijn over hoe zijn week verlopen is. Het doel was na de Tour de France om snel eens te winnen en dat is al gebeurd.