Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

De slotrit in de Tour is de vorige zege van Van Aert na een lastige koers. Met de Grand Prix van Québec staat er sowieso nog een niet te onderschatten wedstrijd op zijn programma.

Heel rijkgevuld is dat programma niet meer. Wout van Aert heeft de bewuste keuze gemaakt om te passen voor het WK en EK wielrennen in respectievelijk Rwanda en Frankrijk. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat hij stilaan verlangt richting het einde van een seizoen, na een jaar waarin hij zowel de Tour de France als de Giro heeft betwist.

In principe rijdt Wout van Aert dit jaar nog drie eendagskoersen. Het Canadese tweeluik wil hij er wel bijnemen. Dat betekent dat hij op 12 september aan de start staat van de Grand Prix van Québec en op 14 september van de Grand Prix van Montréal. Daarna keert hij terug naar België, om het seizoen in eigen land af te sluiten op 20 september in de Super 8 Classic.



Lees ook... Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Pogacar vs Van Aert in Québec?

Als Van Aert in 2025 nog een derde overwinning, zal hij het niet cadeau krijgen. Zeker niet als hij hierop mikt in Québec. De organisatie van de Grand Prix van Québec heeft immers al enkele grote namen aangekondigd die op de deelnemerslijst zullen prijken. Niemand minder dan Tourwinnaar Tadej Pogacar heeft zijn deelname al bevestigd.

Wie weet krijgen we wel weer zo'n pittig duel te zien tussen Van Aert en Pogacar zoals in Parijs. Een andere belangrijke naam op de startlijst is die van Michael Matthews. De Australiër heeft in Québec al maar liefst drie keer gewonnen en is tevens de titelverdediger. Wie Matthews klopt op 12 september, zal dicht bij de zege komen.

De Lie kan voor een tweede zege gaan

Nog andere interessante namen waar het Canadese publiek naar kan uitkijken, zijn renners als Julian Alaphilippe, Florian Lipowitz, Biniam Girmay, Tim Wellens en Arnaud De Lie. Ook De Lie weet al wat het is om in Québec te winnen.