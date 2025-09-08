🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

Olav Kooij heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De Nederlandse sprinter verlaat Visma | Lease a Bike en zal vanaf 2026 uitkomen voor Decathlon CMA CGM. Met deze overstap begint hij naar eigen zeggen aan een nieuw hoofdstuk in zijn professionele wielercarrière.

De transfer van Kooij naar Decathlon CMA CGM werd officieel bevestigd en past binnen de bredere versterkingsstrategie van de Franse ploeg. Kooij tekent een contract voor drie seizoenen en krijgt een centrale rol in het sprintproject van het team.

“Ik kijk ernaar uit om samen met de ploeg te werken aan toekomstige doelen en nieuwe uitdagingen,” verklaarde hij via sociale media van zijn nieuwe werkgever. Zijn komst wordt gezien als een belangrijke stap in de ambitie van Decathlon CMA CGM om zich te profileren op het hoogste niveau.



Nieuwe ambities en sportieve doelen

Kooij benadrukte dat hij en zijn nieuwe ploeg dezelfde visie delen: presteren op het hoogste niveau. “We hebben een gezamenlijke ambitie om succesvol te zijn,” stelde hij. De sprinter hoopt dat deze samenwerking zal leiden tot talrijke overwinningen in de komende jaren. Met zijn bewezen sprintcapaciteiten en ervaring in WorldTour-koersen wordt hij een speerpunt in het klassieke en sprintgerichte programma van de ploeg.

Decathlon CMA CGM bouwt rond Kooij een gespecialiseerde sprinttrein. Namen als Cees Bol en Robbe Ghys worden genoemd als potentiële ondersteuners, hoewel hun komst nog niet officieel bevestigd is. De ploegleiding investeert duidelijk in een structuur die Kooij optimaal moet ondersteunen in massasprints, met het oog op deelname aan grote rondes zoals de Tour de France.

Afsluiting bij Visma

Kooij begon zijn profloopbaan in 2021 bij Visma Lease a Bike en boekte sindsdien 46 zeges, waaronder ritoverwinningen in de Giro d’Italia en de Tour of Britain. Zijn vertrek markeert het einde van een succesvolle periode bij de Nederlandse formatie. De overstap naar Decathlon CMA CGM biedt hem nieuwe mogelijkheden die bij zijn vorige ploeg minder voorhanden waren, zoals deelname aan de Tour.