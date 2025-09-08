Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

In aanloop naar het WK in Kigali wijst Jan Bakelants op een opvallende kandidaat. Volgens hem is de Vuelta een ideale graadmeter voor het WK, en één renner springt er volgens hem uit: Tom Pidcock.

Bakelants beschouwt de Ronde van Spanje als een cruciale voorbereiding op het WK. “Volgens mij is de Vuelta dit jaar de beste voorbereiding op het WK,” stelt hij in Het Laatste Nieuws. Hij merkt op dat meerdere renners in Spanje indruk maken en mogelijk een rol van betekenis zullen spelen in Rwanda.

Eendagswedstrijd

Daarbij noemt hij expliciet Tom Pidcock, die zich volgens Bakelants onverwacht goed manifesteert in het klassement. Hij miste ook een etappezege door de neutralisatie na protesten. “Dat hij bij het begin van de slotweek nog altijd derde staat in de stand, verrast me,” aldus de voormalige profrenner.



Hij verwijst naar eerdere ambities van Pidcock om in de Tour de France voor een klassement te gaan, wat destijds leidde tot spanningen binnen zijn ploeg Ineos Grenadiers. Bakelants erkent dat hij tot voor kort sceptisch stond tegenover Pidcocks ambities als ronderenner.

Afwezigen

“Tot deze Vuelta had ik nog niks gezien waarmee Pidcock die ambities kon rechtvaardigen,” geeft hij toe. Toch is hij onder de indruk van de prestaties die de Brit de afgelopen weken heeft geleverd. Volgens Bakelants bevestigt dit vooral Pidcocks kwaliteiten als eendagsrenner, wat hem bijzonder geschikt maakt voor het WK-parcours in Kigali.

De afwezigheid van enkele grote namen speelt volgens Bakelants eveneens in het voordeel van Pidcock. “Er ontbreken toch een pak belangrijke namen – Van der Poel, Van Aert, Pedersen, Vingegaard…” merkt hij op. Hierdoor schuift Pidcock volgens hem automatisch op in de hiërarchie van favorieten.