Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch heeft besloten geen gebruik te maken van de hoogtekamers die de Belgische wielerbond aanbiedt ter voorbereiding op het WK. De renner van UAE kiest voor een alternatieve aanpak.

Vermeersch maakt deel uit van de Belgische selectie voor het wereldkampioenschap wielrennen, dat dit jaar in Afrika plaatsvindt. In aanloop naar het WK reed hij de Tour of Britain, samen met onder andere Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder.

Over zijn deelname aan deze rittenkoers was hij tevreden: “Ik heb een goede week achter de rug,” gaf hij aan bij Het Nieuwsblad. In de etappes werd volgens hem deftig gekoerst en was er voldoende intensiteit zonder overdreven zwaar te zijn.

Bewuste keuze voor wedstrijdritme

De deelname aan de Tour of Britain was voor Vermeersch geen trainingsdoel op zich, maar een manier om zijn ritme te behouden. “Bijtrainen was niet nodig,” stelde hij, verwijzend naar eerdere deelnames aan de Ronde van Polen en de Renewi Tour. Daarmee sloot hij een intensief koersblok af.

In tegenstelling tot sommige collega’s kiest Vermeersch, die voor het eerst een WK rijdt, ervoor om geen gebruik te maken van de hoogtekamers die door de Belgische wielerbond ter beschikking worden gesteld. “Die laat ik aan mij voorbijgaan,” verklaarde hij. Zijn motivatie is duidelijk: hij heeft dit seizoen al drie hoogtestages achter de rug. “Dat moet volstaan,” voegde hij eraan toe.

Focus op hittetraining

In de resterende weken voor het WK richt Vermeersch zich op specifieke aanpassingen aan het klimaat van gastland Rwanda. Hij benadrukte dat hittetraining voor hem nu de prioriteit is.